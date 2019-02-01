قلق أميركي بعد تولي حزب الله وزارة الصحة

ستكون الحكومة الجديدة التي تشكلت أمس الخميس تحت مراقبة دولية يومية، وسط قلق اميركي من تولي حزب الله وزارة الصحة فيها.

وأفادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" انّ الحكومة الجديدة "ستوضع تحت مراقبة دولية يومية، وخصوصاً المراقبة الاميركية والاوروبية، مع تركيز على أداء بعض الوزراء في بعض الوزارات الكبرى والحساسة".

وفي هذا الصدد أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، رفض الكشف عن اسمه، عن قلق الولايات المتحدة لتولّي "حزب الله"، الذي تعتبره واشنطن "منظمة إرهابية"، حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية الجديدة، وخصوصاً حقيبة وزارة الصحة.

ونقلت قناة "الحرة" عن هذا المسؤول الأميركي ترحيبه بتأليف الحكومة الجديدة برئاسة الحريري، مُثنياً على "جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة"، لكنه أكد أنّ الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أنّ خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم حزب الله.