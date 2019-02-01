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قلق أميركي بعد تولي حزب الله وزارة الصحة

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من Naharnet Newsdesk 09:32 ,2019 شباط 01
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ستكون الحكومة الجديدة التي تشكلت أمس الخميس تحت مراقبة دولية يومية، وسط قلق اميركي من تولي حزب الله وزارة الصحة فيها.

وأفادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" انّ الحكومة الجديدة "ستوضع تحت مراقبة دولية يومية، وخصوصاً المراقبة الاميركية والاوروبية، مع تركيز على أداء بعض الوزراء في بعض الوزارات الكبرى والحساسة".

وفي هذا الصدد أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، رفض الكشف عن اسمه، عن قلق الولايات المتحدة لتولّي "حزب الله"، الذي تعتبره واشنطن "منظمة إرهابية"، حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية الجديدة، وخصوصاً حقيبة وزارة الصحة.

ونقلت قناة "الحرة" عن هذا المسؤول الأميركي ترحيبه بتأليف الحكومة الجديدة برئاسة الحريري، مُثنياً على "جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة"، لكنه أكد أنّ الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أنّ خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم حزب الله.

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 1
Thumb doodle-dude 11:03 ,2019 شباط 01

The U.S should sanction @blablablabla for using his deep luv tunnel to finance terrorism and shiism.

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