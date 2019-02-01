ماكرون ولاسن يهنئان الحريري بتشكيل الحكومة

رحبت فرنسا بتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، مؤكدة على تمسكها بسيادة لبنان واستقراره.

وصدر عن قصر الإليزيه بيانا جاء فيه "يحيي الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة لبنان الجديدة اليوم في بيروت. لقد وقفت فرنسا في خلال الأشهر الأخيرة إلى جانب الشعب اللبناني ومسؤوليه من أجل توفير شروط هذا التشكيل، في سياق روحية الشراكة والصداقة التي تجمع ما بين بلدينا".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحسب البيان، "لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وللوزراء في الحكومة عن تمنياته بالنجاح الكامل في عملهم المستقبلي في خدمة الشعب اللبناني إلى جانب الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى الحية كافة التي تشكل المجتمع اللبناني في كامل تنوعه".

وأكد ماكرون وفقا لبيان الاليزيه أيضا "تمسكه بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، ويشدد على أهمية سياسة النأي بالنفس ومكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان "وهو يذكر برغبة فرنسا في مواكبة لبنان على طريق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما بفضل تنفيذ برنامج الاستثمارات المتعلق بمؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في شهر نيسان 2018".

من جهتها، هنأت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن الحريري بتشكيل الحكومة.

وأكدت في تغريدة على حسابها على تويتر أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الأجندة الإصلاحية الخاصة بالحكومة الجديدة.

وأشادت لاسن بتوزير 4 نساء في الحكومة لافتةً الى أنها سابقة في لبنان، وختمت بكتابة كلمة "مبروك" باللغة العربية.