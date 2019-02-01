جنبلاط: المعركة بدأت وسنواجه هذا الطوق السياسي بهدوء

حملت تصريحات وتغريدات رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط الكثير من الدلالات التي توحي أن الاجوار غير مريحة لديه، مؤكدا بعد يوم على تشكيل الحكومة أن "المعركة لرفض الهيمنة بدأت".

وقال جنبلاط في حديث الى صحيفة "النهار" الجمعة "الآن بدأت المعركة لتصحيح الخلل ورفض الهيمنة ومحاولة عودة التوازن والتصدي لنهب البلد".

وفي تغريدة على "تويتر" كتب: "سيستمر الحزب الاشتراكي ولو لوحده كما يبدو في الدفاع عن الملك العام ويرفض هذه الخصخصة المتوحشة".

وأضاف "ونعلم جيدا ان الطوق السياسي سيزداد وسنواجهه بكل هدوء آخذين بعين الاعتبار المعادلة الاقليمية".

وأوضح "واذا كنت بالامس قد استبعدت تشكيل الوزارة فمرده انني لم اعلم بخفايا باريس ٢ .هفوة ودرس مرير".

وكان جنبلاط استبعد في حديث الى صحيفة "إنتيرناشيونال الاماراتية" تشكيل حكومة "إلا في حال أخرج الحريري أرنبا من جيبه".

وفور ولادة الحكومة أمس الخميس بارك رئيس "الاشتراكي" للرئيس سعد الحريري. وكتب على "تويتر" "مبروك شيخ سعد الحكومة بعد جهد جهيد. سنساعدك ضمن الثوابت التي نؤمن بها في الحزب ونعترض على اي خلل يصيب المال العام والثروة الوطنية كما جرى في دير عمار ومصفاة طرابلس".

وقال "وفي المناسبة لم تكن ملاحظتي اليوم حول تأخير التشكيل الا من باب التخمين ولا داعي لجعلها مادة خلاف.المهم المستقبل".

كذلك غرد نجل جنبلاط النائب تيمور جنبلاط على صفحته وقال أيضا "سوف نستكمل صناعة الإنجازات لتكون على قدر طموح الشباب اللبناني وننجح في تربية اجيال تؤمن بلبنان علماني غير طائفي بعيد عن الفساد والمحاصصة".

وتابع "ورغم طعن الأقربين والابعدين سنخوض التحدي وننتصر"، من دون أن يوضح من يقصد.

وبحسب أوساط إن جنبلاط تفاجأ من تسمية غسان عطالله لوزارة المهجرين، وهو كان أحد مرشحي التيار "الوطني الحر" في منطقة الشوف.

كذلك تم تسمية صالح الغريب كوزير درزي ثالث يمثل النائب طلال إرسلان لوزارة الدولة لشؤون النازحين، بعدما كانت هذه الوزارة بيد النائب في المستقبل معين المرعبي.

وصالح الغريب إبن أخ الشيخ نصر الدين الغريب المعترف كشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز به من قبل النائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب والموالين للنظام السوري.

وأثارت دعوة نصر الدين الغريب الى القمة العربية سجالا حادا بين رئاسة الجمهورية ومشيخة عقل الدروز، التي رأت في الدعوة تعديا على الخصوصيات وانتهاكا للدستور ولقانون 2006 الذي يقول أن الشيخ نعيم حسن هو المرجع الرسمي والشرعي للطائفة.