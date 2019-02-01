إيران تبدأ احتفالات الذكرى الأربعين للثورة وعودة الخميني

احتشد عشرات آلاف الإيرانيين أمام ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية آلله روح الله الخميني في طهران الجمعة مع انطلاق احتفالات الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية.

وبدأت الاحتفالات بذكرى ثورة 1979 عند الساعة 9,33 صباحا بالتوقيت المحلي (06,03 ت غ) وهي ساعة وصول طائرة الخميني إلى مطار طهران، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وفيما عزفت جوقة للجيش أناشيد ثورية، غصت قاعة الضريح الضخمة بحشود من مختلف فئات المجتمع ومنهم تلاميذ يرتدون ألوان العلم الإيراني، الأحمر والأبيض والأخضر.

وألقى آية الله أحمد جنتي، رئيس مجلس الخبراء الذي يعيّن المرشد الأعلى للجمهورية، كلمة ندّد فيها بجهات تسعى، بحسب قوله، لعلاقات أفضل مع واشنطن.

وقال رافعا يده اليسرى "اللعنة على مدرسة الفكر الخاطئة التي تعتقد أن من غير الممكن لنا إدارة البلد دون مساعدة من أميركا".

وأضاف "قوة أميركا تتراجع، لا يجب أن نخاف من أميركا".

وفي الأول من شباط من كل عام، تبدأ إيران عشرة أيام من الاحتفالات بذكرى عودة الخميني من منفاه، بعد هرب الشاه المدعوم من الغرب، في أعقاب تظاهرات عارمة.

وتبلغ الاحتفالات ذروتها في 11 شباط، تاريخ إحياء ذكرى انتهاء 2500 عام من الحكم الملكي في إيران.