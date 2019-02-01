4 نساء في حكومة الحريري..وفيوليت خير الله تعلن تغيير إسم وزارتها

تتضمن حكومة رئيس الحكومة سعد الحريري التي ولدت بعد 9 أشهر من التعطيل، سابقة من حيث توزير أربع سيدات فيها للمرة الاولى في تاريخ الحكومات، الا أن وزارة "التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة" أثارت ردود فعل غاضبة احتجاجا على كلمة "تأهيل".

وبعد الانتقادات على اختيار مصطلح "تأهيل" الشباب والمرأة، اكدت الوزيرة فيولويت خير الله الصفدي التي سميت من قبل الحريري أمس الخميس، لقناة الـlbci انه سيتم استبدال كلمة "تأهيل" بـ"تمكين بعدما تواصلت مع رئيس الحكومة بشأن هذا الامر.

ولفتت الى أنها تريد بعض الوقت لان الامر يحتاج لمرسوم.

وأوضحت أن وزارتها ستعنى بتأمين فرص العمل للشباب والنساء وستتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لاسيما انها عضوا فيها.

اما الوزيرات الاخريات، هن وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني (تكتل لبنان القوي) وزيرة الدولة للتنمية الادارية مي شدياق ("القوات اللبنانية")، وزيرة الداخلية ريا الحسن ("تيار المستقبل").

كما ان ثمة سابقة ضمن السابقة النسائية نفسها هي ان سيدة تتولى منصب وزارة الداخلية للمرة الأولى.