حسن مراد: سأصوت في الحكومة كما يريد اللقاء التشاوري

أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أنه سيصوت في الحكومة كما يريد اللقاء التشاوري.

وقال في حديث الى قناة الـLBCI الجمعة "انا ممثل اللقاء التشاوري وسأصوت في الحكومة كما يريد اللقاء".

وفيما أوضح أنه سيحضر اجتماعات تكتل لبنان القوي لكنه سيصوت كما يريد التشاوري، أعرب عن اعتقاده بألا يكون هناك ملفات خلافية بين الطرفين.

وتوجه مراد بالشكر لرئيس الجمهورية ميشال عون. وقال "أثبت بالفعل أنه بي الكل".

كذلك تشكر وزير الخارجية جبران باسيل، والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واصفا إياه بـ"سيد الشرفاء الذي لا يتخلى عن حلفائه".

وأضاف لولا السيد لما كان وصل اللقاء التشاوري الى الحكومة.

وفيما يتعلق برئيس الحكومة سعد الحريري الذي رفض مرارا توزير سني مستقل من حصته، قال مراد "الحريري كان يرفض نواب اللقاء التشاوري وليس أسماء معينة"، معتبرا أن "لا أسباب موجبة تجعله يرفضني",.

وأضاف "السبت في أول جلسة للحكومة سأمد يدي للحريري وسنرى كيف تسير الامور".

وقبل ساعات من تشكيل الحكومة تم التوصل الى حل وسطي بشأن تموضع ممثل "التشاوري"، يقضي بأن يلتزم ممثلهم في الحكومة بحضور اجتماعات "اللقاء" وتكتل "لبنان القوي" إذا طلب منه ذلك، على أن ينسق مع "اللقاء" ومع رئيس الجمهورية في آن واحد أيضا.

وبحسب تقارير، إن وزير الخارجية جبران باسيل كان من أكثر المصرين على اختيار اسم حسن مراد، حليف التيار "الوطني الحر" في البقاع الغربي رغم "فيتو" الحريري عليه لاعتبارات مناطقية، فيما رفض باسيل بشدة اختيار عثمان مجذوب (مدير مكتب فيصل كرامي) وحليف رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.

وباختيار الوزير مراد نجل عضو "التشاوري" النائب عبد الرحيم مراد، من حصة رئيس الجمهورية، شكلت الحكومة من دون ثلث معطل.