الحريري "فخور" بالوزيرات الجدد

أعرب رئيس الحكومة سعد الحريري عن فخره بالمرأة اللبنانية، وبوجود أربع نساء في الحكومة كسابقة في تاريخ الحكومات في لبنان.

وغرد الحريري عبر حسابه على "تويتر" بالقول "فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، فخور بالمستقبل، فخور بلبنان".

والوزيرات هن: وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني (تكتل لبنان القوي) وزيرة الدولة للتنمية الادارية مي شدياق ("القوات اللبنانية")، وزيرة الداخلية ريا الحسن ("تيار المستقبل")، ووزيرة "التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة" فيوليت خير الله صفدي.

وأثار مصطلح "تأهيل" ردود فعل شاجبة، أعلنت اثرها الوزيرة الصفدي انها تواصلت مع الحريري لتغيير اسم الوزارة من وزارة "تأهيل" الى "تمكين"، لكنها بانتظار إصدار مرسوم لهذا الامر.

كما ان ثمة سابقة ضمن السابقة النسائية نفسها هي ان سيدة تتولى منصب وزارة الداخلية للمرة الأولى.