الحريري "فخور" بالوزيرات الجدد

الحريري "فخور" بالوزيرات الجددRead this story in English
أعرب رئيس الحكومة سعد الحريري عن فخره بالمرأة اللبنانية، وبوجود أربع نساء في الحكومة كسابقة في تاريخ الحكومات في لبنان.
وغرد الحريري عبر حسابه على "تويتر" بالقول "فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، فخور بالمستقبل، فخور بلبنان".
والوزيرات هن: وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني (تكتل لبنان القوي) وزيرة الدولة للتنمية الادارية مي شدياق ("القوات اللبنانية")، وزيرة الداخلية ريا الحسن ("تيار المستقبل")، ووزيرة "التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة" فيوليت خير الله صفدي.
وأثار مصطلح "تأهيل" ردود فعل شاجبة، أعلنت اثرها الوزيرة الصفدي انها تواصلت مع الحريري لتغيير اسم الوزارة من وزارة "تأهيل" الى "تمكين"، لكنها بانتظار إصدار مرسوم لهذا الامر.
كما ان ثمة سابقة ضمن السابقة النسائية نفسها هي ان سيدة تتولى منصب وزارة الداخلية للمرة الأولى.
he should stop talking about "female" like SOSEash
They are not his GF, he should say women !!!
Or he can use SOSEash love tunnel ... like marcus, doodle, galaxy, eagle down, justice, ex fpm etc...
Hariri should offer a ministerial post to @blablablablabla and save money on digging tunnels. He has one of the widest and deepest luv tunnels known to man and it is free.
It is encouraging to see 4 ladies added to the Ministerial line up, lets hope they are able to make a difference to the state of the ailing nation.
Why stop at 4? Should be at least 15. After all aren't women half of the population.