واشنطن تدعو حكومة الحريري إلى التأكد من عدم استفادة حزب الله من التمويل الرسمي

واشنطن تدعو حكومة الحريري إلى التأكد من عدم استفادة حزب الله من التمويل الرسميRead this story in English
دعت الولايات المتحدة السلطات في لبنان الجمعة إلى التأكد من عدم استخدام حزب الله الأموال الرسمية لصالحه بعد أن حصل على ثلاث حقائب في الحكومة الجديدة، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للعمل مع هذه الحكومة.
ورحبت بتشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر من التأخير، وقالت أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان أعرب عن أمله في زيارة لبنان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو "نشعر بالقلق حيال أن حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة أجنبية إرهابية، سيواصل شغل حقائب وزارية وسُمح له بتسمية وزير الصحة".
وأضاف في بيان "ندعو الحكومة الجديدة إلى ضمان عدم استخدام موارد وخدمات هذه الوزارات لتقديم الدعم لحزب الله".
إلا أن حقيبة الصحة تجعل من الصعب على الجهات المانحة تجنب حزب الله الذي يخضع للعديد من العقوبات الأميركية.
وتعهد مؤتمر للمانحين في باريس العام الماضي بمنح لبنان مبلغ 11 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض منخفضة الفائدة، أملا في تجنب كارثة وسط حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتدفق 1,5 مليون لاجئ سوري على البلاد.
ورحب بلادينو بمؤشرات من زعماء لبنانيين بأنهم سيلتزمون قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي نص على وقف لإطلاق النار في 2006 عقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
The usual rhetoric just as a reminder we dont like it but we will support Lebanon...
No, they are simply stating the obvious! "As long as we can profit from Lebanon, you can coexist with Hizbullah, No problem! The cold war we implemented against the party is Just a big show.
and what does the U.S profit from Lebanon ya genius?
Palestinian condemns Hamas at United Nations:
https://www.youtube.com/watch?v=mPWPBmXvCps