الجلسة الاولى للحكومة: لجنة لصياغة البيان الوزاري.. وعون: لمواجهة التحديات

عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى في قصر بعبدا السبت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طالب بالاسراع بإنجاز البيان الوزاري وبدء العمل خلال اقل من شهر.

وتم تشكيل لجنة من 10 وزراء لإعداد البيان الوزاري الذي أعدت له مسودة من 10 صفحات على ان تجتمع هذه اللجنة الوزارية الاثنين في الساعة الحادية عشرة صباحا. بحسب ما أفادت تقارير.

وضمت اللجنة إضافة الى الحريري كلا من وزير الاعلام جمال الجراح ووزير الاقتصاد منصور بطيش ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير التربية اكرم شهيب ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق ووزير المال علي حسن خليل ووزير الاشغال يوسف فنيانوس ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش.

وفي مستهل الجلسة، هنأ ‏الرئيس عون الوزراء الجدد ولاسيما السيدات منهن. وقال "الشعب ينتظر منا الكثير خصوصا بعد الأزمات التي مررنا بها"، داعيا اىل مواجهة التحديات الكثيرة.

وأضاف "نحن في حكومة وحدة وطنية يجب ان تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع عدة لها أوليوية مثل الكهرباء والموازنة"، مشددا على أنه "لا بد من اقرار البيان الوزاري بسرعة لنعوض ما فات".

وطمأن عون المجتمعون، قائلا "إطمئنوا إن المرحلة المقبلة افضل من السابقة خاصة فيما يتعلق بالوضع الماللي".

عليه دعا الى التنبه في نقل الاخبار عن الوضع المالي والاقتصادي في البلد وان يكون ذلك نقلا عن أهل الاختصاص.

وقبيل انعقاد الجلسة، تم التقاط صورة تذكارية للوزراء الجدد.