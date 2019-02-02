الحريري في أول جلسة لحكومته: التضامن الحكومي هو الاساس

شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على أن التضامن الحكومي هو الاساس لمواجهة التحديات.

وقال الحريري في أول جلسة للحكومة بعد تشكيلها مساء الخميس "الوقت الان هو وقت العمل وأمامنا تحديات علينا مواجهتها فنحن حكومة وحدة وطنية".

ولفت الحريري الى "أننا في حكومة وحدة وطنية والتضامن الحكومي هو الاساس لمواجهة التحديات".

وأضاف "هناك قرارات صعبة يجب ان نتخذها لا سيما تطوير القوانين والحد من الهدر والفساد اضافة الى التحديات الاقليمية ".

ودعا الى وضع الخلافات السياسية خارج الحكومة.

وانعقدت الجلسة الاولى لمجلس الوزراء السبت وتم تشكيل لجنة وزراء لاعداد البيان الوازري.