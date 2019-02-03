الحريري لجنبلاط: موقع رئاسة الوزراء لا يحتاج دروسا من أحد

رد رئيس الحكومة سعد الحريري على المواقف التي اطلقها رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط من كليمنصو، معتبرا ان كلامه اصطياد بالماء العكر، وأن موقع رئاسة الوزاراء لا تحتاج دروسا بالاصول.

وصدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة بيانا جاء فيه "إن رئاسة مجلس الوزراء في ضوء ما يصدر من مواقف وتعليقات حول عملية تشكيل الحكومة، لا تجد في الكلام الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها وادائها في معالجة الازمة الحكومية، سوى محاولة غير بريئة للاصطياد في المياه العكرة والتعويض عن المشكلات التي يعانيها اصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا اول المتبرعين في تقديمها".

واكد "ان رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف وعلى الصلاحيات التي اوكلها اليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج الى دروس بالاصول والموجبات الدستورية من اي شخص".

وأضاف البيان "لن يكون من المجدي لأيٍ كان تزوير الوقائع، لا سيما ما يتعلق باعداد البيان الوزاري، والايحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي بدعوى العمل على تصحيح الاوضاع".

وكان جنبلاط انتقد الطريقة التي تشكلت فيها الحكومة، معتبرا ان هناك أحادية وشبه غياب لاتفاق الطائف وموقع رئاسة الحكومة، مهاجما وزير الخارجية جبران باسيل "الذي بدا كأنه يضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري".