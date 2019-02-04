بري يتوقع "فورة سياحية" إذا عولجت الملفات الحياتية

بري يتوقع "فورة سياحية" إذا عولجت الملفات الحياتيةRead this story in English
توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يشهد لبنان "فورة سياحية" إذا تحقق الخلاص في ملفات الكهرباء والنفايات ومكافحة الفساد، لافتا الى أن البيان الوزاري يجب أن يركز على هذه الملفات.
وقال بري في حديث الى صحيفة "الجمهورية" "أعتقد ان لا شيء يدعو الى التأخير، في الأمس قلت في بعبدا انّ أمامنا اسبوعاً، أو أقل، خصوصاً انه لا توجد اي مشكلة حول اي من بنود البيان الوزاري".
ولمّح الى انّ إنجاز البيان وإقراره في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب سيدفع الى عقد جلسة الثقة خلال الاسبوع المقبل.
وأضاف بري "البيان يفترض ان يركّز على مسائل اساسية، أوّلها وقبل كل شيء معالجة موضوع الكهرباء لوَقف النزيف الحاصل فيها. وثانياً، وهو أمر مهم جداً ايضاً، موضوع النفايات الذي يؤثر على كل شيء في البلد، سواء بيئياً او على مستوى صحة الناس، هذا الأمر يجب أن ينتهي بإيجاد العلاج النهائي له.
وشدد أيضا على أن "موضوع الفساد الذي يجب ان يحظى بأولوية الجهد الحكومي على كل المستويات"، معتقدا أنه "اذا تحقق الخلاص من هذه الامور الثلاثة وعلاجها، من الكهرباء الى النفايات الى مكافحة الفساد، فعندئذ يمكن ان نقول انّ البلد دخل مرحلة إنقاذ نفسه".
وأضاف "واذا حصل ذلك فلبنان ما بِتلحّقوا عليه سيّاح، خصوصاً اننا مقبلون على ربيع وصيف".
AHAHAHAHAHA... tourist boom? Only if the government solves the very tiny issues of electricity (unsolved for 30 years), waste management, and corruption (unsolved since the 80's)... lool... and then of course, the fact that we are in Ebola land, that weapons run freely in the country, that we are too expensive, that our taxi drivers are thugs and crooks, the religious tensions, the traffic, etc, etc... Berri is funny...
There must be major projects that needs the go ahead and he's buying time. As nothing ever gets done in Lebanon without passing through Beri's desk and getting his cut. I am from the south. I had a debate once when I was home a people complain about everything like tourists hardly step foot in the south. I was like why would any foreign or arab tourist want to come here, where your streets are lines up with trash, dumpsters being burned, chaos on the street, no traffic laws and on top of all every fucking way you turn you have yellow and green flags and martyr this and martyr that. It's as if you are in Tehran and not southern Lebanon.