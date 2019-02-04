وزير البيئة الجديد: أمهلوني بعض الوقت

طلب وزير البيئة الجديد فادي جريصاتي إمهاله بعض الوقت ليتقدم بالحلول والخطط الملائمة المتعلقة بملف البيئة.

وغرد جريصاتي على "تويتر" قائلا "همومكم البيئية ومخاوفكم هي همومي ومخاوفي... اقرأها، واسمعها... امهلوني بعض الوقت كي اتقدم بالحلول المناسبة والخطط الملائمة".

سبق لجريصاتي أن أعلن في حديث إذاعي بعد تسميته وزير للبيئة من قبل التيار "الوطني الحر"، أن "مبلغ ال 400 مليون دولار المرصود في سيدر لوزارة البيئة ​، سنستخدمه لتحقيق حل نهائي لكل المشاكل البيئية في لبنان وليس فقط في النفايات".

وتسلم جريصاتي حقيبته الاثنين من وزير البيئة السابق طارق الخطيب. "الوطني الحر" على حقيبة البيئة بعد تخلي رئيس مجلس النواب نبيه بري عنها، مقابل توليه حقيبة الثقافة من حزب "القوات اللبنانية".