Mobile version

وزير البيئة الجديد: أمهلوني بعض الوقت

Read this story in English
من Naharnet Newsdesk 11:00 ,2019 شباط 04
W460

طلب وزير البيئة الجديد فادي جريصاتي إمهاله بعض الوقت ليتقدم بالحلول والخطط الملائمة المتعلقة بملف البيئة.

وغرد جريصاتي على "تويتر" قائلا "همومكم البيئية ومخاوفكم هي همومي ومخاوفي... اقرأها، واسمعها... امهلوني بعض الوقت كي اتقدم بالحلول المناسبة والخطط الملائمة".

سبق لجريصاتي أن أعلن في حديث إذاعي بعد تسميته وزير للبيئة من قبل التيار "الوطني الحر"، أن "مبلغ ال 400 مليون دولار المرصود في سيدر لوزارة البيئة ​، سنستخدمه لتحقيق حل نهائي لكل المشاكل البيئية في لبنان وليس فقط في النفايات".

وتسلم جريصاتي حقيبته الاثنين من وزير البيئة السابق طارق الخطيب. "الوطني الحر" على حقيبة البيئة بعد تخلي رئيس مجلس النواب نبيه بري عنها، مقابل توليه حقيبة الثقافة من حزب "القوات اللبنانية".

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 2
Thumb justin 11:56 ,2019 شباط 04

Another FPM big mouth making promises he won't keep. Remember the promise of 24/7 electricity back in 2013?

Reply Report
Thumb s.o.s 15:49 ,2019 شباط 04

Is he directly related to the incompetent Salim?

Reply Report