الحريري لجنبلاط: مشروعنا إحالة حراس الهدر الى التقاعد

شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على أن أحدا لن يستطع الوقوف في وجهه وعرقلة عمله، لافتا الى ان "الزعامة" لن تكون على حساب الناس أو حكومته، غامزا من قناة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.

وقال الحريري في احتفال تكريمي للأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وعدد كبار الموظفين لمناسبة إحالتهم الى التقاعد "اتخذت القرار بالعمل ليلا نهارا، ومن يقف في وجهي من أجل العرقلة فلن ينجح".

وأكد أنه سيكمل مسيرة عمله "ولو اصطدم مع مين ما كان"، مضيفا "يجب أن نورث أولادنا بلدا جديدا واذا لم ننتج سنذهب إلى البيت وعلينا العمل والشغل".

وتابع "لا احد يظن ان باستطاعته الاحتماء بطائفته ويستمر في الفساد (...) لم نبدأ بعد العمل بالحكومة وبدأت المهاترات".

وختم بالقول "اذا اعتقد احد انه بزعامته يستطيع السير على المواطن اللبناني، فهذا لن يحصل لان هذا المواطن سيمشي علينا جميعا في النهاية اذا لم نعمل لمصلحته".

وتوترت العلاقة بين جنبلاط والحريري في الفترة الاخيرة بشكل غير مسبوق، وبرز ذك بعد تشكيل الحكومة. وأمس الاحد صعد رئيس "الاشتراكي" موقفه بوجه الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، معتبرا أن "هناك أحادية بتشكيل الحكومة وشبه ‏غياب لمركز رئاسة الوزارة، وطعن باتفاق الطائف".

وقال"وكأن وزير الخارجية جبران باسيل وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري ‏والمرحلة المقبلة وهذا يطعن في الطائف ولعب بالنار‎".‎

كلام جنبلاط استدعى ردا من مكتب رئاسة الحكومة التي اعتبرت كلامه "اصطياد بالماء العكر، وتعويض عن المشكلات التي يعانيها اصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا اول المتبرعين في تقديمها".

وأكد البيان أن "رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف وعلى الصلاحيات التي اوكلها اليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج الى دروس بالاصول والموجبات الدستورية من اي شخص".