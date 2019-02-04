باسيل: الحرتقة والطرطقة على الطناجر بدأ

باسيل: الحرتقة والطرطقة على الطناجر بدأRead this story in English
رد وزير الخارجية جبران باسيل على رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط من دون ان يسميه، قائلا ان "الحرتقة والطرطقة بدأا قبل البدء بالعمل الحكومي".
وقال باسيل "نحن اليوم امام مرحلة جديدة نعطي فيها فرصة للبلد والحكومة فقد جاء وقت العمل وكثيرون يبدون منزعجين حيث يبدو ان قبل ان يبدأ العمل ستبدأ الحرتقة والطرطقة على الطناجر".
وأصاف "اذا كلما لوحق فاسد سيصبح الامر مسا بطائفة وزعيم فهذا يعني ان الحساب لن يطال اي فاسد فالفساد لا طائفة له ويجب ان نتحول الى طائفتين: طائفة الفاسدين وطائفة الاوادم".
وراى انه "ليس مقبولا ان كلما اردنا ان نحاسب تصبح هناك حماية سياسية وكلما حاولنا القيام باصلاح نقابل باستفادة سياسية"، سائلا "فهل مطلوب ان نبقى كما نحن حتى ينهار البلد"؟.
وتعليقا على إقالة العقيد وائل ملاعب الذي اعترض عليها جنبلاط مؤخرا واعتبر انها تصب في خانة الانتقام السياسي منه، قال باسيل "عصابة الضباط التي تسمعون عنها فيها درزي وشيعي وسني وماروني وارثوذكسي وكل الطوائف فلماذا لا يدخلون السجن جميعا"؟.
وسأل "لماذا ينظر اليها كأنها تستهدف احدا وهي مكونة من الجميع؟".
وجاء كلام باسيل ردا على المواقف التي أطلقها جنبلاط أمس الاحد من كليمنصو، إذ اعتبر ان "هناك جود أحادية بتشكيل الحكومة وشبه غياب لمركز أساسي في اتفاق الطائف، وهو رئاسة الوزارة"، منتقدا كلام باسيل في مؤتمره الصحفي "والذي بدا كأنه يضع الخطوط العريصة للبيان الوزاري، وكيفية العمل لاحقا، من دون استشارة أحد، وهذا يطعن بالطائف".
وفيما يتعلق بالضابط وائل ملاعب، قال جنبلاط "نحن مع القانون ولا مشكلة، لكنه تمنى على "اللواء عثمان أن يزيل كل الفساد في مديريته، وأن يكون التحقيق شفافا مع العقيد ملاعب، وأن يضبط المصالح الكبرى والتهريبات الكبرى والفضائح الكبرى، في مطار بيروت".
“Corruption has no sect and there should be two sects: the sect of corrupts and the sect of upright people,” Bassil added.
Yeah... and we ALL know which one you belong to!
Dudes.. come on Naharnet.. what's with the old picture.. are you trying to tarnish the image.. of the Dauphin of Baabda?... In this photo.. he looks more Kermit the Frog.. than the manly respected.. minister of foreign affairs.. we've come to know and love... This photo is from back when he was still not even a millionaire yet.. that's a long long looong time ago.. ten years in fact.. that's an eternity... Since then.. he's turned himself into a multimillionaire multiple times over.. by shear had work and skill alone... He's became an industrialist.. no.. that's not the word I'm looking for.. a stock market diviner.. nahh.. a tech entrepreneur.. nope.. and real estate mogul.. no.. not this either.. humm.. what's that word.. embezzler.. yes that's it.. le mot juste..
“فوجئ الرأي العام اللبناني بإقدام وزير الخارجية جبران باسيل الطلب من الوزراء الممثلين للتيار الوطني الحرّ التوقيع على استقالات خطية ووضعها بتصرفه، ما شكّل سابقة خطيرة تجاوزت الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والمجلس النيابي أيضاَ، وخارجة عن الأعراف والتقاليد، فالمادة 53 من الدستور، أناط البند الرابع حصراً تشكيل الحكومة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك قبول استقالتهم أو إقالتهم والمادة 64 البند الثاني منها”.