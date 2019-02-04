جنبلاط للحريري وباسيل: البلد ليس ملككما

لا يزال التصعيد مستمرا بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري ومعه وزير الخارجية جبران باسيل.

وغرد جنبلاط على تويتر قائلا "صاحب الجلالة مستعجل وبعصب بسرعة. نصيحة لكم ولزميلكن في الحكم كي لا نقول شريككم الامور ليست بهذه الطريقة.كلا الدولة ليست ملكا لكم ودفتر شروط لتلزيمها كما ورد في مشروع البيان الوزاري".

وأضاف "أهم شيء قبل سيدر تحديد مكامن الهدر والتهريب ،ورفض زيادة سعر الكهرباء . حصلوا الهدر ٤٠/١٠٠ مثلا".

وكان جنبلاط قد انتقد في تغريدة له صباحا البند الاولى الذي سيرد في البيان الوزاري المرتقب. وقال "اول بند في مشروع البيان الوزاري المقترح هو الاستثمار العام وخلاصته استدانة 17 مليار دولار .

وأضاف "يكفي ان يتصدر هذا البند الاولويات كي يتبين الى اي هوة نحن سائرون.لم يعد هناك الحد الادنى من الحياء لجشعهم .اعماهم المال والحكم".

وصب جنبلاط يوم أمس الاحد هجومه على الحريري وباسيل، الامر الذي استدعى ردا من رئاسة الحكومة التي اتهمته بالاصطياد بالماء العكر.

ورأى أن "هناك أحادية بتشكيل الحكومة وشبه ‏غياب لمركز رئاسة الوزارة، وطعن لاتفاق الطائف".

وقال "وكأن وزير الخارجية جبران باسيل وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري ‏والمرحلة المقبلة وهذا يطعن في الطائف ولعب بالنار‎".

وخلال تسليم وتسلم حقيبة الصناعة بين الوزير السابق حسين الحاج حسن والوزير وائل أبو فاعور، رد الاخير على باسيل، داعيا اياه الى وقف "الهرطقة السياسية، والدلال على الدولة والمونة على البلد".

وبحسب تقارير إن تولي الوزير غسان عطالله حقيبة المهجرين و صالح الغريب وزارة الدولة لشؤون النازحين أثارا غضب جنبلاط.