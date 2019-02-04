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18:27 ,2019 شباط 04 نصر الله: من اول الطريق كانت نيتنا القول نريد 3 وزراء حزبيين الا ان وزير الصحة ليس حزبيا ليعطى له هامشا بالسفر والعلاقات من اجل مصلحة البلد

18:25 ,2019 شباط 04 نصرالله حول توليه حقيبة الصحة: الوزير سواء كان حزبي او غير حزبي هو وزير لكل اللبنانيين ولكل المناطق ووازرة الصحة ستكون كذلك

18:23 ,2019 شباط 04 نصر الله: منفتحون على كل نقاش وكل الامور قابلة للحوار المهم ان نتعاطى باخلاص وواقعية

18:21 ,2019 شباط 04 نصر الله: علينا ان نكون شركاء بالملفات الصعبة

18:18 ,2019 شباط 04 نصر الله: لا نريد لاي فرق ان يأخذ الفريق الاخر بالتهويل

18:16 ,2019 شباط 04 نصر الله: اذا سننطلق من المصالح الشخصية ومصالح الزعماء لن نجد حلا لمصالح الناس

18:14 ,2019 شباط 04 نصر الله: اذا البعض يريد جرنا الى سجالات سياسية لا مشكل فجميعنا لنا منابر ولكن الملفات الحياتية هي الاساس اليوم

18:12 ,2019 شباط 04 نصر الله: في مقدمة خطوة تحصين الوضع المالي يكون عبر مكافحة الفساد والهدر المالي ويجب ان يكون لدينا حكومة مكافحة فساد

18:11 ,2019 شباط 04 نصر الله: هناك إجماع ان هناك خطر مالي واقتصادي وبالتالي الحكومة يجب ان تقول كيف ستمنع الانهيار المالي

18:09 ,2019 شباط 04 نصر الله: طبيعة الملفات التي تعالجها الحكومة هش على درجة عالية من الحساسية اقتصاديا وماليا تترك اثر لعشرات السنين