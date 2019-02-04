مباشركلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر اللهRead this story in English
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18:27 ,2019 شباط 04
نصر الله: من اول الطريق كانت نيتنا القول نريد 3 وزراء حزبيين الا ان وزير الصحة ليس حزبيا ليعطى له هامشا بالسفر والعلاقات من اجل مصلحة البلد
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18:25 ,2019 شباط 04
نصرالله حول توليه حقيبة الصحة: الوزير سواء كان حزبي او غير حزبي هو وزير لكل اللبنانيين ولكل المناطق ووازرة الصحة ستكون كذلك
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18:23 ,2019 شباط 04
نصر الله: منفتحون على كل نقاش وكل الامور قابلة للحوار المهم ان نتعاطى باخلاص وواقعية
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18:21 ,2019 شباط 04
نصر الله: علينا ان نكون شركاء بالملفات الصعبة
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18:18 ,2019 شباط 04
نصر الله: لا نريد لاي فرق ان يأخذ الفريق الاخر بالتهويل
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18:16 ,2019 شباط 04
نصر الله: اذا سننطلق من المصالح الشخصية ومصالح الزعماء لن نجد حلا لمصالح الناس
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18:14 ,2019 شباط 04
نصر الله: اذا البعض يريد جرنا الى سجالات سياسية لا مشكل فجميعنا لنا منابر ولكن الملفات الحياتية هي الاساس اليوم
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18:12 ,2019 شباط 04
نصر الله: في مقدمة خطوة تحصين الوضع المالي يكون عبر مكافحة الفساد والهدر المالي ويجب ان يكون لدينا حكومة مكافحة فساد
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18:11 ,2019 شباط 04
نصر الله: هناك إجماع ان هناك خطر مالي واقتصادي وبالتالي الحكومة يجب ان تقول كيف ستمنع الانهيار المالي
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18:09 ,2019 شباط 04
نصر الله: طبيعة الملفات التي تعالجها الحكومة هش على درجة عالية من الحساسية اقتصاديا وماليا تترك اثر لعشرات السنين
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18:08 ,2019 شباط 04
الامين العام لحزب الله السيج حسن نصر الله: أعدو الى الهدوء والتلاقي