نصر الله: وزارة الصحة ستكون لكل اللبنانيين وهمنا فيها إنساني

طمأن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى أن وزارة الصحة ستكون وزارة كل اللبنانيين، لافتا الى أن الوزير جميل جبق الذي استلمها غير حزبي "حرصا على مصلحة لبنان واللبنانيين"، داعيا في الوقت عينه جميع الاطراف السياسية الى التلاقي والهدوء والتركيز على الملفات الحياتية.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها عصر الاثنين تناول فيها الشأن اللبناني "أدعو جميع الاطراف الى الهدوء والتلاقي وأن يكونوا شركاء في الملفات الصعبة"، لافتا الى ان التصعيد في المواقف قبل أن تبدا الحكومة عملها لا يبشر بالخير.

وركز نصر الله في كلمته على الوضعين المالي والاقتصادي، داعيا الى عدم الانطلاق من المصالح الشخصية ومصالح الزعماء من أجل إيجاد حل لمصالح الناس.

ولفت الى أن "طبيعة الملفات التي تعالجها الحكومة هي على درجة عالية من الحساسية اقتصاديا وماليا وستترك اثرا لعشرات السنين"، معتبرا أن "خطوة تحصين الوضع المالي يكون عبر مكافحة الفساد والهدر المالي".

وقال "يجب ان يكون لدينا حكومة مكافحة فساد، لا وزارة لمكافحة الفساد".

وحول وزارة الصحة، طمأن نصر الله اللبنانيين، قائلا نصرالله "الوزير سواء كان حزبي او غير حزبي هو وزير لكل اللبنانيين ولكل المناطق ووازرة الصحة ستكون كذلك".

وأضاف "من اول الطريق كانت نيتنا القول نريد 3 وزراء حزبيين الا ان وزير الصحة ليس حزبيا ليعطى له هامشا بالسفر والعلاقات من اجل مصلحة البلد".

وردا على طلب الخارجية الاميركية من الحكومة الجديدة عدم السماح لحزب الله بالتصرف بأموال الوزارات التي استلمها، شدد على أن "مال الدولة اللبنانية هي ملك للدولة وهناك مسوؤولية قانونية اتجاه هذا المال إضافة الى المسؤولية الاخلاقية لان المال أمانة لدى الوزير والوزارة".

وتابع "لا مشاريع ولا تجارة ولا نريد شيئا ولا نريد ان يتهمنا أحد بشيء فهمنا انساني بالدرجة الاولى".

كذلك، رفض نصر الله القول ان الحكومة الحالية هي حكومة حزب الله، لافتا الى أن "هذه الحكومة مشكلة من مجموعة قوى سياسية في لبنان وحزب الله واحد من هذه القوى"، لكنه أكد انه سيكون فاعلا فيها من خلال التصويت وانلقاشات أكثر من أي وقت مضى.