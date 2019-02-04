نصر الله: وزارة الصحة ستكون لكل اللبنانيين وهمنا فيها إنساني

نصر الله: وزارة الصحة ستكون لكل اللبنانيين وهمنا فيها إنسانيRead this story in English
طمأن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى أن وزارة الصحة ستكون وزارة كل اللبنانيين، لافتا الى أن الوزير جميل جبق الذي استلمها غير حزبي "حرصا على مصلحة لبنان واللبنانيين"، داعيا في الوقت عينه جميع الاطراف السياسية الى التلاقي والهدوء والتركيز على الملفات الحياتية.
وقال نصر الله في كلمة ألقاها عصر الاثنين تناول فيها الشأن اللبناني "أدعو جميع الاطراف الى الهدوء والتلاقي وأن يكونوا شركاء في الملفات الصعبة"، لافتا الى ان التصعيد في المواقف قبل أن تبدا الحكومة عملها لا يبشر بالخير.
وركز نصر الله في كلمته على الوضعين المالي والاقتصادي، داعيا الى عدم الانطلاق من المصالح الشخصية ومصالح الزعماء من أجل إيجاد حل لمصالح الناس.
ولفت الى أن "طبيعة الملفات التي تعالجها الحكومة هي على درجة عالية من الحساسية اقتصاديا وماليا وستترك اثرا لعشرات السنين"، معتبرا أن "خطوة تحصين الوضع المالي يكون عبر مكافحة الفساد والهدر المالي".
وقال "يجب ان يكون لدينا حكومة مكافحة فساد، لا وزارة لمكافحة الفساد".
وحول وزارة الصحة، طمأن نصر الله اللبنانيين، قائلا نصرالله "الوزير سواء كان حزبي او غير حزبي هو وزير لكل اللبنانيين ولكل المناطق ووازرة الصحة ستكون كذلك".
وأضاف "من اول الطريق كانت نيتنا القول نريد 3 وزراء حزبيين الا ان وزير الصحة ليس حزبيا ليعطى له هامشا بالسفر والعلاقات من اجل مصلحة البلد".
وردا على طلب الخارجية الاميركية من الحكومة الجديدة عدم السماح لحزب الله بالتصرف بأموال الوزارات التي استلمها، شدد على أن "مال الدولة اللبنانية هي ملك للدولة وهناك مسوؤولية قانونية اتجاه هذا المال إضافة الى المسؤولية الاخلاقية لان المال أمانة لدى الوزير والوزارة".
وتابع "لا مشاريع ولا تجارة ولا نريد شيئا ولا نريد ان يتهمنا أحد بشيء فهمنا انساني بالدرجة الاولى".
كذلك، رفض نصر الله القول ان الحكومة الحالية هي حكومة حزب الله، لافتا الى أن "هذه الحكومة مشكلة من مجموعة قوى سياسية في لبنان وحزب الله واحد من هذه القوى"، لكنه أكد انه سيكون فاعلا فيها من خلال التصويت وانلقاشات أكثر من أي وقت مضى.
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18:42 ,2019 شباط 04
نصر الله: الحكومة هي حكومة كل المشاركين فيها
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18:40 ,2019 شباط 04
نصر الله: وجودنا في الحكومة مؤثر أكثر من اي وقت مضى من خلال نقاشنا وتصويتنا وعملنا لكن هذا لا يعني انها حكومة حزب الله
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18:40 ,2019 شباط 04
نصر الله: القول ان الحكومة هي حكومة حزب الله هذا توصيف خاطىء وكذب بالمعنى الاخلاقي والتوصيف الصحيح ان هذه الحكومة مشكلة من مجموعة قوى سياسية في لبنان وحزب الله واحد من هذه القوى
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18:32 ,2019 شباط 04
نصر الله: لا مشاريع ولا تجارة ولا نريد شيئا ولا نريد ان يتهمنا أحد بشيء فهمنا انساني بالدرجة الاولى
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18:31 ,2019 شباط 04
نصرالله: مال الدولة اللبنانية هي ملك للدولة وهناك مسوؤولية قانونية اتجاه هذا المال إضافة الى المسؤولية الاخلاقية لان المال أمانة لدى الوزير والوزارة
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18:27 ,2019 شباط 04
نصر الله: من اول الطريق كانت نيتنا القول نريد 3 وزراء حزبيين الا ان وزير الصحة ليس حزبيا ليعطى له هامشا بالسفر والعلاقات من اجل مصلحة البلد
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18:25 ,2019 شباط 04
نصرالله حول توليه حقيبة الصحة: الوزير سواء كان حزبي او غير حزبي هو وزير لكل اللبنانيين ولكل المناطق ووازرة الصحة ستكون كذلك
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18:23 ,2019 شباط 04
نصر الله: منفتحون على كل نقاش وكل الامور قابلة للحوار المهم ان نتعاطى باخلاص وواقعية
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18:21 ,2019 شباط 04
نصر الله: علينا ان نكون شركاء بالملفات الصعبة
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18:18 ,2019 شباط 04
نصر الله: لا نريد لاي فرق ان يأخذ الفريق الاخر بالتهويل
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18:16 ,2019 شباط 04
نصر الله: اذا سننطلق من المصالح الشخصية ومصالح الزعماء لن نجد حلا لمصالح الناس
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18:14 ,2019 شباط 04
نصر الله: اذا البعض يريد جرنا الى سجالات سياسية لا مشكل فجميعنا لنا منابر ولكن الملفات الحياتية هي الاساس اليوم
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18:12 ,2019 شباط 04
نصر الله: في مقدمة خطوة تحصين الوضع المالي يكون عبر مكافحة الفساد والهدر المالي ويجب ان يكون لدينا حكومة مكافحة فساد
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18:11 ,2019 شباط 04
نصر الله: هناك إجماع ان هناك خطر مالي واقتصادي وبالتالي الحكومة يجب ان تقول كيف ستمنع الانهيار المالي
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18:09 ,2019 شباط 04
نصر الله: طبيعة الملفات التي تعالجها الحكومة هش على درجة عالية من الحساسية اقتصاديا وماليا تترك اثر لعشرات السنين
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18:08 ,2019 شباط 04
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: أدعو الى الهدوء والتلاقي
The day this evil iranian sectarian terrorist is brutally and violently murdered is the day we celebrate our true independence.
Great picture, he looks like an unwashed mafioso, and that's closer to his true character than the religious uniform he dishonored for decades.
As to his speech: nice cartload of BS.
“We don't any group to intimidate another group,” Nasrallah urged. Correctly stated it should read Kizballah has a monopoly on this!
He seems a but toned down from his usual fire and hell rhetoric, could be the meds his doctor has him on to keep his blood level low is actually working! Death and pestilence to Israel has not come up yet....
Dudes.. join me in thanking hassin and almanar.. for reminding us.. that toady is Jumada I 29 1440.. I almost made the silly mistake of writing.. Rabiʻ II 28 1440 on my checks!!..
"theft is impermissible under Islam", yes, actually it's forbidden for Christians as well but these Politicians only pretend to follow religious principles, they don't really care about religion, they are Satan's servants!
Religion was invented in the region Liban, however it was also sold in the region and continues to be used and abused to suit the dictator of the day. In reality the bearded goat is no different to the other religious zealots Lebanon is blessed with but maybe hes more animated and enigmatic to his followers. Evil is still being preached by all however his style seems to appeal to those who have the least to give. time will look back harshly at these dictators for even as we speak many will be saying this guy has brought us nothing but the promises of death and enslavement to his cause.