جنبلاط يدعو الى إدارج بند السجون في البيان الوزاري

دعا رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط الى إدراج بند تحسين أوضاع السجون في البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

وغرد جنبلاط عبر حسابه على"تويتر" بالقول "لا اعتقد انه من المعيب او الغلط ان يتضمن البيان الوزاري بندا يتعلق بضرورة تحسين أوضاع السجون وبناء سجون جديدة".

ومنذ فترة قليلة أرسل جنبلاط 500 كتاب الى المساجين في رومية عبر جمعية "نضال لأجل الإنسان" هي مجموعة غنية من المؤلفات في الأدب والرواية والتاريخ والفلسفة والشعر وسواها كان قد اختارها بنفسه.

وتعمل اللجنة الوزارية المؤلفة من 10 مندوبين عن كافة الكتل السياسية على صياغة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري. وانتقد جنبلاط منذ أيام محاولة وزير الخارجية جبران باسيل "وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري ‏والمرحلة المقبلة"، معتبرا أن "هذا طعن في الطائف ولعب بالنار‎".

وفي معرض هجومه على كل من الحريري وباسيل، انتقد جنبلاط في تغريدة أيضا البند الاولى الذي سيرد في البيان الوزاري المرتقب. وقال "اول بند في مشروع البيان الوزاري المقترح هو الاستثمار العام وخلاصته استدانة 17 مليار دولار.

وأضاف "يكفي ان يتصدر هذا البند الاولويات كي يتبين الى اي هوة نحن سائرون.لم يعد هناك الحد الادنى من الحياء لجشعهم .اعماهم المال والحكم".

وتوترت العلاقة بين جنبلاط والحريري بصورة كبيرة بعد تشكيل الحكومة، معتبرا أنها تطعن بالطائف وفيها أحادية كبيرة.