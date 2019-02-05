"الاشتراكي" يعزز علاقته مع "الحلفاء" في مواجهة الحريري

يسعى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الى تعزيز علاقته مع الحلفاء" في ظل المواجهة السياسية الحادة التي بدأت بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري والتيار "الوطني الحر" لاول مرة منذ العام 2005.

وكشفت مصادر سياسية لصحيفة "الشرق الاوسط" إلى أن جنبلاط يتجه إلى تعزيز علاقاته مع "المردة" و"القوات"، وقد بدأ جنبلاط فعلاً التحرك، حيث أوفد النائب مروان حمادة والوزير أكرم شهيب أول من أمس إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أوفد الوزير أكرم شهيب للقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساء أمس الاثنين، لوضعهما في أجواء المواقف التي اتخذها بعد تشكيل الحكومة.

ووسط ترقب لمواقف حلفائه التي لم تتبلور في اليوم الثاني من الاشتباك السياسي مع الحريري، توقعت مصادر سياسية أن يؤازر بري جنبلاط، أما "المردة" و"القوات" فيتقاطع موقف جنبلاط مع موقفهما حول ملف الكهرباء.

وبعد تشكيل الحكومة صعد جنبلاط موقفه في وجه الحريري و"التيار الوطني الحر"، وخاض الرجلان سجالا سياسيا حادا لاول مرة منذ العام 2005.

ويأخذ جنبلاط على الحريري الذي أظهر انسجاما بالغا مع باسيل خلال عملية تشكيل الحكومة، عدم إبلاغه بتولي الوزير غسان عطا الله وزارة المهجرين، خلال لقائهما عشية إعلان الحكومة.

وبحسب تقارير، فإن تولي عطا الله الحقيبة، ينظر إليه جنبلاط بحساسية، ويتطلع إلى ملف المهجرين بوصفه دقيقاً ويتطلب تعاطياً مرناً، يضاف الى ذلك استلام شخصية موالية لدمشق وزارة الدولة لشؤون النازحين.