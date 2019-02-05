إزالة الحواجز الاسمنتية من أمام "الداخلية".. والمشنوق: انا أمرت بذلك!

أزيلت الحواجز الاسمنتية من منطقة الصنائع اليوم الثلاثاء بعد خمس سنوات على وضعها من قبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لتداعيات أمنية.

وبعد أن أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ووسائل إعلامية ثانية أن إزالة البلوكات جاء بطلب من وزيرة الداخلية الجديدة ريا الحسن "تسهيلا لمرور المواطنين"، أوضح المشنوق أن هو الذي طلب إزالتها.

وأعلن المكتب الإعلامي للمشنوق، أن "المشنوق طلب صباح اليوم من المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى الوزارة، وذلك لانتفاء الأسباب الأمنية التي لها علاقة بتهديدات تتعلّق بالمرحلة السابقة، وملفّ مكافحة الإرهاب الذي خاضه منذ خمس سنوات".

وستتمّ غداً الاربعاء عملية التسليم والتسلم بين المشنوق والوزيرة ريّا الحسن، الساعة 12 ظهراً، في وزارة الداخلية. بحسب مكتب المشنوق.