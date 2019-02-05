إستجواب زياد عيتاني بدعوى ضده من زوج سوزان الحاج

استجوب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الممثل المسرحي زياد عيتاني، في الدعوى المقامة ضده من المحامي زياد حبيش بصفته الشخصية، بجرم القدح والذم عبر تغريدات نشرها عيتاني على صفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطال حبيش وزوجته المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج وأولاده.

وبعد الانتهاء من الإستجواب، أمر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر، بترك عيتاني بسند إقامة بعد ان قام بمحو كل التدوينات المسيئة للمحامي حبيش وعائلته ، وبعد ان وقع تعهدا خطيا بعدم التعرض لهم مستقبلا تحت طائلة ملاحقته بمخالفة قرار قضائي. بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وكان جهاز أمن الدولة أوقف عيتاني في 23 تشرين الثاني العام الفائت للاشتباه بأنه قام بـ"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل، وهو ما أثار صدمة بين اللبنانيين، قبل أن يتم إخلاء سبيله في آذار الفائت بعدما تبيّن أنه بريء، وأصدر مذكرة توقيف في حق المقدم سوزان الحاج.

وشهد لبنان صدمة حينها مع الإعلان عن توقيف سوزان الحاج للاشتباه بأنها هي من لفّقت التهمة له بالاستعانة بقرصان معلوماتية.

وأفاد مصدر مطلّع على التحقيق حينها لوكالة "فرانس برس" أن سوزان الحاج "أقدمت على ذلك انتقاماً من عيتاني" لاعتبارها انه لعب دورا في تسليط الضوء على إشارة إعجاب لها بتغريدة ساخرة من قرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات، ما تسبّب بإحراجها ونقلها من منصبها.

وزياد عيتاني ممثل ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها والتغيّرات التي طرأت عليها في العقود الماضية. ولاقت هذه الأعمال المسرحية، لا سيما منها "بيروت طريق الجديدة"، إقبالا جماهيريا واسعا جعل عروضها تستمر على مدى سنوات.

وهو كان على وشك افتتاح مسرحية جديدة قبل أيام على توقيفه. وقبل دخوله معترك المسرح، عمل في الصحافة.