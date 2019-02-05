"المستقبل" و"لبنان القوي" يحثان على إيقاف السجالات السياسية

دعت كل من كتلة "المستقبل" النيابية وتكتل "لبنان القوي" الاطراف المشاركة في الحكومة اللى التوقف عن "المنازلات السياسية والسجال السياسي"، في ظل التصعيد غير المسبوق بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وبعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "لبنان القوي" الثلاثاء، لفت النائب ابراهيم كنعان الى ان "هناك ميثاقية وشراكة فعلية بشكل أفضل في الحكومة، ولكن العبرة تبقى في التنفيذ والانجاز".

وقال "منفتحون على الجميع بإيجابية وليس بالسجالات، ومعركتنا اليوم هي معركة الإنتاج من أجل مصلحة اللبنانيين جميعا وهذه مسؤوليتنا"، معتبرا أن "هنالك خطة عمل نهدف من ورائها إلى الحصول على نتائج".

وأكد ان التيار "الوطني الحر" سيمد يده إلى كل القوى، قائلا "سنكون السند لأي مشروع مفيد وجيد وبنّاء للبنان واللبنانيين"، داعيا في هذا الاطار الى إيقاف السجال السياسي والاعلامي.

وعشية ذكرى توقيع اتفاق مار مخايل بين التيار وحزب الله عام 2006، قال كنعان "أثبتنا أننا نحمل نية التفاهم مع كل القوى التي نسعى معها لحفظ البلد ونؤكد على جميع الإتفاقيات التي قمنا بها".

أما كتلة "المستقبل" فشددت على أهمية "التضامن الحكومي في هذا المنعطف المصيري من تاريخ البلاد والمنطقة"، داعية "كافة الشركاء على طاولة مجلس الوزراء الى التزام موجبات هذا التضامن والتوقف عن المنازلات السياسية والاعلامية التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وبمكونات الثقة التي تحتاجها الدولة داخالياً وخارجياً".

ولفتت الى أن "ثقة المواطنين بحكومتهم والرهان على اداء حكومي جديد يعلو فوق المصالح الحزبية والخاصة".