روائح النفايات في ساحل المتن ستزول قريبا

تعهد وزير البيئة الجديد فادي جريصاتي بإقفال موقعا مؤقتا لتخزين النفايات في منطقة برج حمود-الجديدة، قبل نهاية الشهر الجاري.

وهذا الموقع المؤقت هو سبب الرائح الكريهة التي تنتشر منذ أشهر في ساحل المتن.

وصدر عن المكتب الاعلامي لجريصاتي بيانا جاء فيه "توضيحا لما نقلته بعض وسائل الإعلام حول الرائحة التي يشكو منها المواطنون على طول ساحل المتن، يهم المكتب الاعلامي لوزير البيئة الإشارة إلى انه بحسب البيان الصادر عن مجلس الإنماء والإعمار في 29/1/2019، فإن سبب هذه الروائح يعود إلى النفايات التي كان قد تم تخزينها مؤقتا في العام 2016 في موقع مشروع إنشاء المطمر الصحي في برج حمود الجديدة بانتظار انجاز خلايا المطمر، والتي بدأ نقلها مؤخرا بعد أن توفرت المساحات الكافية في خلايا المطمر، بعد رشها بالمواد المناسبة للتخفيف من الانبعاثات والروائح الكريهة، ومن المتوقع انجاز هذه العملية قبل نهاية هذا الشهر".

وأرفق المكتب الاعلامي لوزير البيئة توضيحه ببيان مجلس الانماء والاعمار الصادر بتاريخ 29/1/2019، ويتضمن توضيحا حول الشكاوى من تزايد الروائح المنبعثة من موقع مشروع انشاء المطمر الصحي في برج حمود - الجديدة.