بري وسيطا بين الحريري وجنبلاط: موفد الى كليمنصو والسراي

باشَر رئيس مجلس النواب نبيه بري وساطة لرأب الصدع بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بعد خلاف سياسي غير مسبوق بينهما منذ العام 2005.

وأوفد بري مساء أمس الثلاثاء النائبين أنور الخليل وياسين جابر الى جنبلاط، فيما غادر الوزير وائل ابو فاعور في مهمة عاجلة الى الرياض تمتدّ لساعات عدة، على ان يعود منها فجر اليوم ليزور والوزير اكرم شهيّب قصر بعبدا، بحسب ما أفادت صحيفة "الجمهورية".

وفيما اعترفت اوساط السراي الحكومي بوساطة بري، قالت انها لم ترصد اي زيارة لمسؤول في حركة "أمل" الى السراي.

وتحدثت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن رسالة نقلها الوزير علي حسن خليل من بري الى الحريري، على هامش اجتماع لجنة البيان الوزاري.

وقالت مصادر تواكب الوساطة انّ ما حققته بداية يكمن في وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين، على ان يتعمّق البحث في تفاصيل أخرى.

ولفتت الى انّ الخلاف لن يُحلّ في انتظار ما ستؤول اليه الإجراءات المتخذة في حق الضبّاط في قوى الأمن الداخلي الذين وضعوا في تصرّف المدير العام، تمهيداً للدخول في مرحلة التحقيقات معهم، ومن بينهم العقيد وائل ملاعب، الذي وضع جنبلاط توقيت إقالته في خانة "الانتقام السياسي".

وكانت تقارير تحدثت عن ان بري أخبر شخصيتين من "الاشتراكي" أن جنبلاط "لن يكون معزولا"، وأنه لن يتركه وحيدا في مواجهة محاولات حصاره.

وبعد تشكيل الحكومة صعد جنبلاط موقفه في وجه رئيس الحكومة سعد الحريري و"التيار الوطني الحر"، وخاض الرجلان سجالا سياسيا حادا لاول مرة منذ العام 2005.

ويأخذ جنبلاط على الحريري الذي أظهر انسجاما بالغا مع باسيل خلال عملية تشكيل الحكومة، عدم إبلاغه بتولي الوزير غسان عطا الله وزارة المهجرين، خلال لقائهما عشية إعلان الحكومة.

وبحسب تقارير، فإن تولي عطا الله الحقيبة، ينظر إليه جنبلاط بحساسية، ويتطلع إلى ملف المهجرين بوصفه دقيقاً ويتطلب تعاطياً مرناً. يضاف الى ذلك مسألة استلام شخصية موالية لدمشق وزارة الدولة لشؤون النازحين.