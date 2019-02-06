قيومجيان: تأمين "الوطني الحر" الغطاء لحزب الله كرَّس الهيمنة

رأى وزير الدولة للشؤون الاجتماعية الجديد ريشار قيومجيان أن الغطاء الذي أمنه التيار "الوطني الحر" لحزب الله كرس همينة الحزب على الداخل اللبناني، مشددا أيضا على أنه "لولا الدعم المسيحي للرئيس ميشال عون لكنا في الفراغ حتى اليوم".

وعبر قيومجيان في حديث الى اذاعة صوت لبنان 93.3 عن نيته في العمل. وقال "لدينا النية والرغبة والعزم على الانتاج وليس من أجل الخلافات والمناصب"، مؤكدا "تعاطي وزراء القوات اللبنانية الشفاف والعقلاني تحت سقف القانون في الملفات كافة".

ورأى ان المشكلة في كيفية إدارة الدولة وذهنية بعض من يديرها، "فاذا عملنا بذهنية القانون والدولة سنحل كل المشاكل"، مشددا على أن "هدف القوات اللبنانية بناء دولة القانون".

وتعليقا حول كلام وزير الخارجية جبران باسيل أمس الثلاثاء في ذكرى تفاهم مار مخايل، أكد قيومجيان انه لو لم يكن هناك دعم مسيحي لانتخاب الرئيس ميشال عون لكنا ما زلنا في الفراغ حتى اليوم.

وعن تأمين التيار الوطني الحر الغطاء لحزب الله للانتصار على إسرائيل، رأى أن هذا الغطاء أتى بمزيد من الهيمنة للحزب في الداخل والمطلوب رفعه لسيطرة منطق الدولة.

وكان باسيل قال في كلمة له خلال إحياء ذكرى تقاهم مار مخايل بين حزب الله و "الوطني الحر" "أقول للتيار الوطني الحر ان عليه ان يفهم ان حزب الله لا يعمل لديه ولا يحق له ان يضع اجندات للآخرين كيف يعملون ويتصرفون".

ورأى أنه "يجب ان نتمتع بشجاعة الاقرار بما قدمه حزب الله للبنان ولنا فلولاه لما كان العماد عون رئيسا ولا كانت هناك استفاقة للميثاقية في الرئاسة ومجلس النواب والحكومة".

وأضاف "كما يقر التيار الوطني الحر بما قدمه حزب الله، على الحزب ايضا الاقرار ان لولا التيار لما كان صمد وخرج من محاولة العزل والمواجهة مع اسرائيل والتكفير"، مشددا على أن "واجب التيار اكمال دوره ليس لأن هناك تفاهما مع حزب الله بل لأن هذه هي مصلحة لبنان وهذا واجب التيار ولا منة فيه".