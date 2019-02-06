قيومجيان: تأمين "الوطني الحر" الغطاء لحزب الله كرَّس الهيمنة

قيومجيان: تأمين "الوطني الحر" الغطاء لحزب الله كرَّس الهيمنةRead this story in English
رأى وزير الدولة للشؤون الاجتماعية الجديد ريشار قيومجيان أن الغطاء الذي أمنه التيار "الوطني الحر" لحزب الله كرس همينة الحزب على الداخل اللبناني، مشددا أيضا على أنه "لولا الدعم المسيحي للرئيس ميشال عون لكنا في الفراغ حتى اليوم".
وعبر قيومجيان في حديث الى اذاعة صوت لبنان 93.3 عن نيته في العمل. وقال "لدينا النية والرغبة والعزم على الانتاج وليس من أجل الخلافات والمناصب"، مؤكدا "تعاطي وزراء القوات اللبنانية الشفاف والعقلاني تحت سقف القانون في الملفات كافة".
ورأى ان المشكلة في كيفية إدارة الدولة وذهنية بعض من يديرها، "فاذا عملنا بذهنية القانون والدولة سنحل كل المشاكل"، مشددا على أن "هدف القوات اللبنانية بناء دولة القانون".
وتعليقا حول كلام وزير الخارجية جبران باسيل أمس الثلاثاء في ذكرى تفاهم مار مخايل، أكد قيومجيان انه لو لم يكن هناك دعم مسيحي لانتخاب الرئيس ميشال عون لكنا ما زلنا في الفراغ حتى اليوم.
وعن تأمين التيار الوطني الحر الغطاء لحزب الله للانتصار على إسرائيل، رأى أن هذا الغطاء أتى بمزيد من الهيمنة للحزب في الداخل والمطلوب رفعه لسيطرة منطق الدولة.
وكان باسيل قال في كلمة له خلال إحياء ذكرى تقاهم مار مخايل بين حزب الله و "الوطني الحر" "أقول للتيار الوطني الحر ان عليه ان يفهم ان حزب الله لا يعمل لديه ولا يحق له ان يضع اجندات للآخرين كيف يعملون ويتصرفون".
ورأى أنه "يجب ان نتمتع بشجاعة الاقرار بما قدمه حزب الله للبنان ولنا فلولاه لما كان العماد عون رئيسا ولا كانت هناك استفاقة للميثاقية في الرئاسة ومجلس النواب والحكومة".
وأضاف "كما يقر التيار الوطني الحر بما قدمه حزب الله، على الحزب ايضا الاقرار ان لولا التيار لما كان صمد وخرج من محاولة العزل والمواجهة مع اسرائيل والتكفير"، مشددا على أن "واجب التيار اكمال دوره ليس لأن هناك تفاهما مع حزب الله بل لأن هذه هي مصلحة لبنان وهذا واجب التيار ولا منة فيه".
صفا: باسيل يعتبر نصرالله من “القديسين”
أشار صفا إلى إن باسيل ينظر الى السيد نصرالله على أنه من “القديسين”، مشيراً إلى أنّ رئيس التيار “شقفة” من الرئيس ميشال عون لجهة المشاعر الجياشة التي يُكنّها للسيد نصرالله، وكما هو معروف أن الرئيس عون لا يستطيع إخفاء بريق عينيه في أي لقاء يجمعه بالسيد.
https://www.lebanese-forces.com/2019/02/06/gebran-bassil-511/
Kouyoumjian: FPM’s Support for Hizbullah Enabled its Domination
and you in turn supported the FPM and its chief and made him president and helped enable Hizbullah's Domination.
You are all guilty of enabling and allowing hezbollah to control Lebanon at all levels.
Unfortunately The Lebanese Forces and Mustaqbal are both guilty of empowering hizbala. They surrendered Lebanon to Iran and Syria by supporting their local lackey, Michel Naim Aoun.
And i just left the court drained with a massive headache.
Kouyoumjian: FPM’s Support for Hizbullah Enabled its Domination
and because you knew that you went ahead and elected michel aoun as president!
"The FPM has since 2005 provided a Christian cover for Hizbullah for further dominion at home" more importantly does the Lebanese Christian or Bhuddist of today learn anything from this lesson learned? probably not as history has shown us both Christians and Muslims are incapable of depending on themselves to liberate Lebanon without the influence of others here and why? Simply a lack of vision for a country that is based on being Lebanese first and not a Christian or a Muslim....