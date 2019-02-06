ريا الحسن تعلن خطتها المستقبلية: السجون العنف الاسري والسلاح المتفلت

ريا الحسن تعلن خطتها المستقبلية: السجون العنف الاسري والسلاح المتفلتRead this story in English
أعلنت وزير الداخلية ريا الحسن خطتها المستقبلية في الوزارة، متعهدة بالعمل على العديد من القضايا المتعلقة بالعنف الاسري، وزحمة السير، وملف الانتخابات، ووضع السجون، والسلاح المتفلت وغيرها من المواضيع والملفات.
وقالت الحسن الاربعاء، خلال تسلمها حقيبة الداخلية من الوزير السابق نهاد المشنوق "استلم اليوم"تحدّي هو وزارة الداخلية لأكون على قدر الثقة التي وضعها بي الحريري ولأثبت قدرة المرأة على تولي حقيبة استثنائية، وأسنطلق من الملفات التي بدأ بها الوزير المشنوق وأسعى لتكون لي بصمتي الخاصة".
وأعلنت أنها ستكمل مما "بدأناه أمس من وزارة الداخلية بإزالة العوائق والجدران الاسمنتية على الطرقات لتسهيل حركة المرور وتخفيف الزحمة"، مؤكدةً أنها وستتشدد بتطبيق قانون السير.
وتعهدت حسن بتفعيل "عمل السلامة المرورية ودور شرطة السير التي تعكس صورة هيبة الدولة".
وأشارت الى ان تقييم قانون الانتخابات من ضمن مشروعها "لنرى إذا من الممكن القيام بتحسينات لرفع نسبة المقترعين".
وفي ملف السجون، شددت على أن "هذا الملف ليس إنساني فقط بل يعكس صورة لبنان في الخارج ومدى احترام حقوق الانسان"، معلنة أنها ستعمل على جلب مصادر تمويل لأيجاد سجون جديدة".
وقالت "السجن هدفه تأهيل المساجين وأنا سأحسن أوضاعهم".
وتطرقت أيضا الى موضوع "الدفاع المدني" وعناصره، والى موضوع العنف الاسري، وهنا أكدت أنها ستتشدد بمعاقبة الجرائم المتعلقة بهذا الملف.
عليه، طلبت الحسن من كل امرأة معنّفة أن تتذكر أن كلّ مخفر في كلّ قرية مجبر على حمايتها.
وفي الشق الامني، قالت "سأتشدد بمسألة اطلاق النار والسلاح المتفلت بالتعاون مع الاحزاب والقوى السياسية ومجلس الوزراء".
وفيما أكدت أن خطتها تتضمن تفعيل العلاقة مع المجتمع المدني، لفتت الى أن "الامن لا يتعراض مع حقوق الانسان وحرية التعبير".
وبدت حاسمة الوزير الحسن حين قالت أن لا مجال للمحسوبية في وزارتها.
يشار الى أن الحسن التي كانت وزيرة للمالية هي أول إمرأة تستلم حقيبة الداخلية، الامر الذي شكل مفاجأة من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري للجميع.
On violence against women, Hassan said women should resort to the security forces in the event of any kind of violence, noting that "it is the duty of the security forces to protect women."
In the absence of legislation that protects women from domestic violence no improvement can be hoped for.
"Hassan said women should resort to the security forces in the event of any kind of violence"
Can the police protect women from hizbullah wife-beaters?
The interior ministry should daily check the interior of blablablablabla's deep luv tunnel and reveal its secrets.
She will be a welcomed change to the inept Mashnook who personified the word called "failure". Even his last task of handing over his offices was botched up with him trying to take credit and lying that he was the one who removed the concrete barriers set there to protect his sorry ass...
Who was the person behind him getting into power?