عون يطمئن: الازمات باتت وراءنا والفوائد ستبدأ بالانخفاض

طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين، بأن الوضع المالي بدأ بالتحسن، معلنا أن الفوائد ستبدأ بالانخفاض قريبا.

وقال خلال استقباله وفد "تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين" "كل المعطيات تبشر بمرحلة صعود في لبنان، لان الازمات باتت وراءنا والوضع المالي يتحسن ومن المتوقع ان تبدأ الفوائد بالانخفاض قريبا".

ولفت إلى أن "الصعوبات التي واجهتنا كانت كبيرة ضمن وطن مشاكله من داخله". وأضاف "لم تكن مشاكلنا من الخارج، لا بل ان مواقف لبنان السياسية والمنفتحة في الخارج، جلبت لنا كل التقدير والمساعدات التي نحتاج اليها، لكننا اضعنا وقتا طويلا لتشكيل الحكومة، وخسرنا سنة في تحضير قانون الانتخابات".

ورأى عون أن "كل ذلك شكل ضغطا على الوضع الاقتصادي، وما زاد الطين بلة، الجو السلبي الذي تم الترويج له والتبشير بالانهيار المالي والاقتصادي".

وأسف أنه "برغم كل التطمينات والتوجيهات التي كنا نقدمها في خلال المرحلة الماضية لتخطي الأزمة، ظل هناك اصرار على التبشير بالانهيار".