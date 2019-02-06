عون يطمئن: الازمات باتت وراءنا والفوائد ستبدأ بالانخفاض

عون يطمئن: الازمات باتت وراءنا والفوائد ستبدأ بالانخفاضRead this story in English
طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين، بأن الوضع المالي بدأ بالتحسن، معلنا أن الفوائد ستبدأ بالانخفاض قريبا.
وقال خلال استقباله وفد "تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين" "كل المعطيات تبشر بمرحلة صعود في لبنان، لان الازمات باتت وراءنا والوضع المالي يتحسن ومن المتوقع ان تبدأ الفوائد بالانخفاض قريبا".
ولفت إلى أن "الصعوبات التي واجهتنا كانت كبيرة ضمن وطن مشاكله من داخله". وأضاف "لم تكن مشاكلنا من الخارج، لا بل ان مواقف لبنان السياسية والمنفتحة في الخارج، جلبت لنا كل التقدير والمساعدات التي نحتاج اليها، لكننا اضعنا وقتا طويلا لتشكيل الحكومة، وخسرنا سنة في تحضير قانون الانتخابات".
ورأى عون أن "كل ذلك شكل ضغطا على الوضع الاقتصادي، وما زاد الطين بلة، الجو السلبي الذي تم الترويج له والتبشير بالانهيار المالي والاقتصادي".
وأسف أنه "برغم كل التطمينات والتوجيهات التي كنا نقدمها في خلال المرحلة الماضية لتخطي الأزمة، ظل هناك اصرار على التبشير بالانهيار".
You ask me : "Puppet, do you respect general Aoun who is now president and Imam?"
I Answer : "I sure do"
You Ask me : "Puppet, why do you respect general Aoun who is now president and Imam?"
I Answer: " I dunno, I just do"
Puppet.. Dude.. Your respect for "HIM*" is admittedly visceral.. who's isn't.. but wait till you read these concrete and verifiable reasons to respect.. General.. Liberator.. Commander in chief.. Patriot.. War hero.. President.. Patriarch.. Pope.. Imam.. Martyr who gave up his life defending his command post using kitchen utensils and such.. Resurrected Martyr (see previous documented sacrifice).. uncontested Guinness world record holder.. features in Ripley's Believe It or Not!.. for the fastest sprint from the Baabda palace to the French embassy.. in a pajama.. Best looking male model in a Damascus 3abaya.. there is nothing.. and I do mean nothing!.. our incorruptible.. unequaled.. strong.. Christian President.. cannot do!!..
*His Inimitable Majesty
الحاج وفيق صفا رئيس وحدة الارتباط والتنيسق في حزب الله: باسيل يعتبر نصرالله من القديسين وعون لا يستطيع إخفاء بريق عينيه في أي لقاء يجمعه بالسيّد.