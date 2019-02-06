بري: جلسات الثقة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو الى جلسات الثقة صباحا ومساء يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، وبعد ظهر الجمعة المقبل إذا اقتضى الامر، وذلك إذا ما أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري.

وقال بري خلال لقاء الاربعاء النيابي "مجلس النواب سيواكب عمل الحكومة بورشة عمل وعقد جلسات رقابية وتشريعية شهرية".

وفيما أعرب عن ارتياحه لتشكيل الحكومة، لفت الى أن "أمامها تحديات واستحقاقات كثيرة نأمل أن تباشر العمل لمواجهتها على الصعد كافة لتعويض الوقت الذي اهدرناه ولتحقيق اماني اللبنانيين وتطلعاتهم".

من ناحية أخرى، لفت بري الى "أمر خطير يتعلق بما أقدمت وتقدم عليه اسرائيل من تلزيم واستغلال لمساحة محاذية للحدود البحرية الجنوبية للبنان"، مشيرا الى ان "هذا الامر يشكل تعديا على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا".

وأكد أن "هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها، وسأثير هذا الموضوع غدا مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان ومع المسؤولين وجهات دولة معنية".