شدياق: نرفض أن يعبر باسيل عن مواقفه من دون توافق حكومي

أعربت وزير التنمية الادارية ماي شدياق عن رفضها بأن يعبر وزير الخارجية جبران باسيل عم مواقفه لا سيما في الشأن السوري على المنابر الدولية قبل حصول توافق لبناني وطني بشأن ذلك.

وقالت في تصريح لها بعد انتهاء اجتماع اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري "لا يُمكننا القبول بأن يعبّر وزير الخارجية جبران باسيل على المنابر الدولية عن موقف خارجي ليس هناك أيّ توافق عليه".

وأوضحت "ليس من شأننا أن نطالب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فلنترك هذا القرار للجامعة إذ لا إتفاق حتى الآن بشأن الدولة السورية في ما يتعلق بشكلها".

وأضافت "أنّنا لن نكون خارج الحكومة وهذه الأمنية لن نحقّقها لأحد، وسنعارض من الداخل ونكون صوت الضمير في هذه الحكومة".

وتطرقت الى البيان الوزاري، قائلة "بالنسبة إلى التحفظ الذي أبدته القوات في صياغة البيان الوزاري، فنحن لا نقبل أن يتمّ تجاهل مطالبنا ومصمّمون على إعادة القرار الاستراتيجي للدولة لأنّ هذا هدف استراتيجي لـ"القوات".

يشار الى أن "القوات اللبنانية" تحفظت على عدم إضافة عبارة من "ضمن مؤسسات الدولة الشرعية" لدى التطرّق إلى "حق المواطنين اللبنانيين في ​المقاومة".