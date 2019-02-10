قاووق: وصول حزب الله الى وزارة الصحة دليل على تراجع الدور الاميركي

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن وصول الحزب الى وزارة الصحة كشف حجم تراجع النفوذ الاميركي في لبنان.

وقال قاووق خلال حفل تأبيني في بلدة الشرقية الجنوبية "أميركا وضعت علنا فيتو على مشاركة حزب الله في الحكومة ونيله وزارة الصحة ووصول حزب الله إلى وزارة الصحة أسقط الفيتو الأميركي وكشف حجم التراجع في الدور والنفوذ الأميركي في لبنان".

ولفت الى أن "أميركا فوجئت أنه بالرغم من كل الاستنفار الدبلوماسي الأميركي والضغوط التي مورست على اللبنانيين فإنها ما كانت تتوقع الموقف الوطني الجامع الرافض للفيتو الاميركي في وجه حزب الله".

وأضاف "هذا دليل على تراجع أميركا سياسيا في لبنان وعلى تعزيز قوة حزب الله السياسية في لبنان".

يشار الى أن الخارجية الاميركية كانت قد طلبت من الحكومة عدم السماح لحزب الله

التصرف بأموال الوزارات التي سيستلمها الحزب، الا أن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رد على ذلك بالقول أن "مال الدولة اللبنانية هي ملك للدولة وهناك مسوؤولية قانونية اتجاه هذا المال إضافة الى المسؤولية الاخلاقية لان المال أمانة لدى الوزير والوزارة".

وطمأن نصر الله اللبنانيين، قائلا نصرالله "الوزير سواء كان حزبي او غير حزبي هو وزير لكل اللبنانيين ولكل المناطق ووازرة الصحة ستكون كذلك".