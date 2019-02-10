الموت يغيب النائب والوزير السابق روبير غانم

غيب الموت الوزير والنائب السابق روبير غانم اثر عارض صحي مفاجىء.

وغانم، سياسي لبناني وكان عضوا في مجلس النواب طيلة إثنين وعشرين عاما، من مواليد العام 1942 من صغبين البقاع الغربي.

قضى روبير غانم 15 سنة خارج لبنان حيث مارس مهنة المحاماة بين فرنسا وأوروبا. في العام 1992 انتخب نائبا عن المقعد الماروني في البقاع الغربي وأعيد انتخابه عن نفس المقعد في العام 1996.

عين وزيرا للتربية الوطنية وللشباب والرياضة في العامين 1995 و1996.وكان اسمه من بين الاسماء التي طرحها البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في ازمة الرئاسة العام 2007.

لم يترشح غانم للانتخابات النيابية في 6 ايار 2018 لافساح المجال امام وجوه جديدة في المجلس النيابي.