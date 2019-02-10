تأكيد فرنسي للبنان بإنفاق ما تم الاتفاق عليه في "سيدر"

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير دعم بلاده الكامل للبنان لتطبيق إصلاحات "سيدر".

وقال لومير بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري الاحد على هامس القمة العالمية للحكومات في دبي "لقد ناقشنا سبل تطبيق الإصلاحات في لبنان، وقد أردت ان اؤكد للرئيس الحريري دعم فرنسا الكامل لتطبيق هذه الإصلاحات، ولإنفاق ما تم الاتفاق عليه خلال موتمر سيدر الذي شكّل نجاحا كبيرا رُصدت خلاله مبالغ كبيرة من المساعدات للبنان".

وشدد على أن "فرنسا هنا اليوم للتأكد من ان لبنان سيستفيد بشكل جيد من هذه المساعدة، ومن انه سيعتمد الإصلاحات التي كان قد التزم بها".

وأضاف "وقد كان هذا اللقاء كالعادة دافئا ووديا وبناءً للغاية".