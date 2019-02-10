تأكيد فرنسي للبنان بإنفاق ما تم الاتفاق عليه في "سيدر"Read this story in English
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير دعم بلاده الكامل للبنان لتطبيق إصلاحات "سيدر".
وقال لومير بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري الاحد على هامس القمة العالمية للحكومات في دبي "لقد ناقشنا سبل تطبيق الإصلاحات في لبنان، وقد أردت ان اؤكد للرئيس الحريري دعم فرنسا الكامل لتطبيق هذه الإصلاحات، ولإنفاق ما تم الاتفاق عليه خلال موتمر سيدر الذي شكّل نجاحا كبيرا رُصدت خلاله مبالغ كبيرة من المساعدات للبنان".
وشدد على أن "فرنسا هنا اليوم للتأكد من ان لبنان سيستفيد بشكل جيد من هذه المساعدة، ومن انه سيعتمد الإصلاحات التي كان قد التزم بها".
وأضاف "وقد كان هذا اللقاء كالعادة دافئا ووديا وبناءً للغاية".
how lovely were committed are we? the same level of commitment you and your ruling class has brought to the Lebanese in delivering the very basic elements such as water and electricity? that kinda of commitment and I am sure the western world beleive in you and your banana republic too...
Truly what does the world think of the Lebanese when they are exposed to this leadership?