"التربية": الوزارة تمنح الافادات ومشكلة جورج زريق كانت ستحل

أكدت وزارة التربية أن مشكلة المواطن اللبناني جورج زريق الذي اضرم نار في نفسه في باحة مدرسة خاصة في منطقة الكورة كانت ستحل لو أنه التزام بالتوجيهات لحصوله على الافادة من دون العودة الى المدرسة.

وأوضحت مصادر الوزارة لصحيفة "الشرق الاوسط" الاحد ان "وزارة التربية ألحقت 636 تلميذاً بالمدارس الرسمية في شمال لبنان، كانت حالتهم تشبه حالة ابنة زريق".

ولفتت الى أنه "بإمكان الأهالي التوجه إلى الوزارة دائماً. لكن ربما كان هناك تقصير في الإرشاد والتوجيه بهذا الشأن".

وتعترف الوزارة بأن "ما حصل هو مأساة وجرس إنذار لا يستهان بها". وقالت "لا بد من الاعتراف بالأزمة، فهناك مشكلة اجتماعية كبيرة. والأقساط في المدارس الخاصة بالنسبة للمداخيل، هي أحد أهم الأعباء التي تواجه اللبنانيين".

وكان مكتب وزير التربية أكرم شهيب أصدر بيانا أوضح فيه "أن وزارة التربية التي استوعبت خلال العام الحالي في المدارس الرسمية آلاف التلاميذ الذين انتقلوا إليها من التعليم الخاص بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية، لم تتوان يوماً عن منح الطلاب الافادات اللازمة للتسجيل في المدارس الرسمية، انطلاقاً من حق الوصول إلى التعليم للجميع".

وأعلنت الوزارة انها ستتولى متابعة تعليم ولدي جورج زريق وتأمين المنح اللازمة من أجل استكمال تعليمهما.

وأضرم زريق النار في نفسه في باحة مدرسة في الكورة لعدم موافقة المدرسة على إعطائه إفادة تخوله نقل ولديه الى مدرسة رسمية لتراكم الاقساط عليه، الا ان النقيب السابق للمعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أوضح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الرجل لم ينتحر فقط بسبب عجزه عن تسديد قسط ابنته في المدرسة، فابنته معفاة من القسط، وهو يدفع نحو 37 دولاراً فقط شهرياً لمصاريف إضافية. لكنه خسر عمله وكذلك زوجته، وبات عاجزاً عن تسديد هذا المبلغ البسيط".

وقال "القضية ليست قضية إفادة مدرسية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ولكن قضية وطن يسير بأبنائه إلى الهاوية".

وفتحت قضية جورج زريق الباب على ملفات معيشية عدة، والتعليم واحد منها. كما سلطت الضوء على أوضاع المدارس الرسمية ومستاواها التعليمي وعلى مدى ارتفاع أقساط المدارس الخاصة لاسيما الكاثوليكية منها، في ظل الحماية التي تؤمنها القوانين في لبنان للمدارس التابعة للطوائف، من حيث إعفائها من الضرائب والرسوم.