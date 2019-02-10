الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة

أعلنت وكالة الانباء الجزائرية الاحد ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاما ويحكم البلاد منذ 1999 ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان.

وأكدت انها ستبث لاحقا رسالة للرئيس بوتفليقة يعلن فيها ترشحه ويقترح "اثراء الدستور".

وافادت الوكالة أن بوتفليقة "أعلن عن ترشحه لرئاسيات ابريل 2019 في رسالة موجهة للأمة ستبثها الأحد" الوكالة.

وتابعت ان الرئيس "يعتزم في رسالته المبادرة، +بدءا من هذه السنة+، و في حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف الى اعداد +أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية+ وامكانية +اقتراح اثراء الدستور+".

والتزم بوتفليقة الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط معسكره منذ عدة اشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثالث من آذار المقبل.

وتعززت فرضية ترشحه منذ اسبوع بعد اعلان اربعة احزاب تشكل التحالف الرئاسي الحاكم في الثاني من شباط اختياره مرشحا للانتخابات الرئاسية.

ويستخدم بوتفليقة كرسيا متحركا ونادرا ما شوهد علناً منذ تعرضه لجلطة في الدماغ عام 2013.