جنبلاط ينتقد الحريري: الاصلاح لا يكون بطلب سلفة للكهرباء

انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طلب سلفة 800 مليار ليرة للكهرباء، معتبرا أن هذا طريق خطأ للاصلاح.

وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الاحد "سمعت كلام الرئيس الحريري في دبي حول الاصلاح وهو عظيم، لكن النقطة الاساس في الاصلاح هي الكهرباء، وعلمنا ان طلب سلفة 88 مليار للكهرباء وهذا طريق غلط للاصلاح".

وأضاف "لن اقول الكثير كي لا اشوش على الاصلاح".

واكد ان بري "أساس بالتسوية الوزارية وهو شريكي الاساسي بكل شيء".

وكان الحريري أكد في حوار معه في المؤتمر العالمي للحكومات في دبي وجود غجماع سياسي في لبنان على تنفيذ جميع الاصلاحات الواردة في "سيدر" لتشجيع المستثمرين، مشددا على ضرورة عدم جعل الوضع الاقليمي يؤثر على الوضع الاقتصادي في لبنان.

ووجه جنبلاط مؤخرا العديد من الانتقادات اللاذعة للحريري تطورت الى سجال سياسي حاد بين الطرفين، قبل ان يتفقا على التهدئة التي تترجمت بزيارة وفد من الاشتراكي بيت الوسط.

كذلك، نعى جنبلاط النائب والوزير السابق روبير غانم، قائلا "هذه خسارة كبيرة لانه جزء من لبنان الاصيل والعريق الذي يذهب".