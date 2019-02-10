جنبلاط ينتقد الحريري: الاصلاح لا يكون بطلب سلفة للكهرباء

جنبلاط ينتقد الحريري: الاصلاح لا يكون بطلب سلفة للكهرباءRead this story in English
انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طلب سلفة 800 مليار ليرة للكهرباء، معتبرا أن هذا طريق خطأ للاصلاح.
وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الاحد "سمعت كلام الرئيس الحريري في دبي حول الاصلاح وهو عظيم، لكن النقطة الاساس في الاصلاح هي الكهرباء، وعلمنا ان طلب سلفة 88 مليار للكهرباء وهذا طريق غلط للاصلاح".
وأضاف "لن اقول الكثير كي لا اشوش على الاصلاح".
واكد ان بري "أساس بالتسوية الوزارية وهو شريكي الاساسي بكل شيء".
وكان الحريري أكد في حوار معه في المؤتمر العالمي للحكومات في دبي وجود غجماع سياسي في لبنان على تنفيذ جميع الاصلاحات الواردة في "سيدر" لتشجيع المستثمرين، مشددا على ضرورة عدم جعل الوضع الاقليمي يؤثر على الوضع الاقتصادي في لبنان.
ووجه جنبلاط مؤخرا العديد من الانتقادات اللاذعة للحريري تطورت الى سجال سياسي حاد بين الطرفين، قبل ان يتفقا على التهدئة التي تترجمت بزيارة وفد من الاشتراكي بيت الوسط.
كذلك، نعى جنبلاط النائب والوزير السابق روبير غانم، قائلا "هذه خسارة كبيرة لانه جزء من لبنان الاصيل والعريق الذي يذهب".
Jumblat Tells Hariri Electricity Loan is 'Not Reform'
Jumblatt wants reform yet he is opposed to privatization. The state has proven its failure in providing essential services to the people of Lebanon. These services can only be reformed through privatization under a privatization regulatory board.
This man is weird.....
The bitter dispute between Siniora and Jumblatt over privatization
http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Editorial/2005/Aug-16/95691-the-bitter-dispute-between-siniora-and-jumblatt-over-privatization-is-premature.ashx
Jumblatt to MTV: I am against the privatization policy advocated by PM Saad Hariri and this was my position since the days of his late father Rafik Hariri
https://www.mtv.com.lb/en/news/live_feed/877227/jumblatt_to_mtv_i_am_against_the_privatization_policy_advocated_by_pm_saad_hariri_and_this_was_my_position_since_the_days_of_his_late_father_rafik_hariri