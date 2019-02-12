اعتقال أكثر من 700 شخص في تركيا للاشتباه بارتباطهم بانقلاب 2016

اعتقلت السلطات التركية 729 شخصا على الاقل للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب اردوغان في 2016، في عمليات دهم جرت الثلاثاء في أنحاء مختلفة من البلاد، وفق ما أفادت نيابة انقرة.

وقالت النيابة "تم اعتقال 729 شخصا".

وكانت ارسلت إلى السلطات المعنية في 75 محافظة أسماء 1112 شخصا تجري تحقيقات بشأنهم للاشتباه بارتباطهم بالداعية الإسلامي فتح الله غولن وحركته.

وفي وقت سابق، تحدثت وكالة انباء الاناضول الحكومية عن اعتقال 641 شخصا.

وقالت النيابة في بيان إنها ارسلت هذه القائمة المتصلة بتحقيق حول تسريب اسئلة امتحان دخول الى الشرطة العام 2010، نسب الى شبكة غولن.

وقال مصدر قضائي لفرانس برس "نجهل ما اذا كان الاشخاص الذين ارسلنا اسماءهم سيتم الاكتفاء باستدعائهم للشهادة او توقيفهم".

واضاف "أوقفنا 45 شخصا في انقرة، ولكن نجهل القرارات التي ستتخذ في المحافظات الاخرى".

وحملة الاعتقالات هذه هي واحدة من الاكبر في الاشهر الاخيرة، علما بان عمليات التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 مستمرة بوتيرة منتظمة.

وكان وزير الداخلية سليمان سويلو أعلن الاحد أن "عملية جديدة واسعة النطاق" هي قيد الاعداد ضد انصار غولن، وقال "سنقوم باجثثاثهم من هذا البلد".

وأوقف عشرات آلاف الاشخاص منذ الانقلاب الفاشل وأقيل أكثر من 140 ألفا آخرين.

وتتهم السلطات التركية غولن بإقامة "دولة موازية" بغية إسقاط الحكومة التركية وبأنه دبر محاولة الانقلاب ضد اردوغان. لكن غولن المقيم في الولايات المتحدة ينفي هذه الاتهامات.