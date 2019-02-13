العلولا يلتقي الرؤساء الثلاثة: السعودية حريصة على لبنان

التقى الموفد السعودي نزار العلولا الذي وصل لبنان أمس الثلاثاء الرؤساء الثلاثة، واكد خلال لقائه معهم دعم بلاده للبنان.

واستهل العلولا زيارته بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور السفير السعودي وليد البخاري، ونقل اليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان، وتهانيهما لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الموفد الملكي "وقوف السعودية الى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة بهدف تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين".

وحمل الرئيس عون المستشار العلولا تحياته الى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، مؤكدا "حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة".

وتم خلال اللقاء التداول في سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين بهدف تنمية العلاقات بينهما.

وتطرق البحث الى الاقتراح الرئاسي اللبناني بإنشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" والاتصالات التي قطعها لبنان لتوفير التأييد العربي والدولي لها.

وجاءت زيارة الموفد السعودي بعد زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي أكد بدوره استعداد إيران لتقديم المساعدة الى لبنان في كافة المجلات.

لاحقا التقى العلولا كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي.