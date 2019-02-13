الجميل: لا ثقة بحكومة محاصصة من هندسة حزب الله

صوب النائب سامي الجميل سهامه على حزب الله خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، معتبرا أن الحزب هو الذي هندس الحكومة، ويورط الدولة باستمرار.

وقال الجميل في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة الاربعاء "اللغة الخشبية لا تفيد ولا يمكن لأي حكومة ان تنجح من دون معارضة ولن نعطي هذه الحكومة الثقة ونتمنى ان تكسر ثقتنا في حال عملت بشكل صحيح".

وأكد "لن نعطي الحكومة سلفا الثقة لان ما رأيناه لا يوحي بالثقة بالشكل بحكومة أخذت 9 أشهر للمحاصصة، لن نعطي الثقة لحكومة لا ثقة بين وزرائها".

وسأل: "هل الثقة موجودة بين وزراء المستقبل وحزب الله او بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وبين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر؟".

وفيما رأى أن "حزب الله هندس الحكومة، لفت الجميل الى أن "المشكلة ان تكوين السلطة بدأ منذ التسوية الرئاسية"، مشددا على وجوب الاعتراف أن "حزب الله فرض حليفه الدرزي والسني وسحب الثلث المعطل من الرئيس".

وجزم "لن نقبل بالذمية الدينية ولن نقبل بالذمية السياسية. لا يجوز لحزب أن يورط دولة، وهذا الاعوجاج لا يمكن أن يستمر".

وتابع "نحن لا نتعدى على أحد بل نحاول أن يكون هناك حد أدنى للقواعد الأساسية لبناء الدولة وأن يكون الجيش هو الحامي الوحيد".

وسأل الجميل "لماذا لم توقفوا التوظيف العشوائي من قبل؟ ماذا تغير؟ في البيان قلتم إنكم ستحضرون الكهرباء 24/24 هل ستحضرون بواخر جديدة؟".