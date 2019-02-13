السفير البريطاني لباسيل: مستعدون لتطوير إقتصاد لبنان

التقى السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ وزير الخارجية جبران باسيل، وأبلغه استعداد بلاده لتطوير لبنان إقتصاديا من خلال خطة "سيدر".

وبعد اللقاء قال رامبلنغ "كان اجتماعنا اليوم إيجابياً، وقد سلّمت الوزير باسيل بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة رسالة تهنئة من قبل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت. وهنّأت معاليه أيضاً بهذه المناسبة لإعادة تعيينه وزيراً للخارجية. هذه فترة مهمّة لاستقرار لبنان واقتصاده".

واكد الطرفين بحسب رامبلنغ أّن "العلاقات البريطانية – اللبنانية أقوى من أي وقت مضى، من خلال دعمنا لأمن لبنان وازدهاره الذي فاق 200$ مليون دأ"، مضيفا "قد توافقنا على تمتين شراكتنا في عدة مجالات أخرى".

وأعرب السفير البريطاني لباسيل عن نية بلاده "في زيادة دعمها لتطوير الاقتصاد من خلال خطة سيدر، الذي يتمثّل في تأمين أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني ممّا سيزيد الدعم بشكل ملحوظ".

وأضاف "هدفنا هو اقتصاد لبناني حيوي ومتين يستثمر فيه المزيد من الشركات البريطانية. ولدعم هذا التوجّه، رحّبت بالتزام الحكومة الجديدة في المضي قدماً وسريعاً بإصلاحات اقتصادية فعالة وموثوقة".

وبحسب ما صرح رامبلنغ، بحث مع باسيل "وضع المنطقة الدقيق وأثره على لبنان وخصوصاً العبء الكبير الذي يشكّله موضوع اللاجئين، واستمرار المملكة المتحدة بدعم لبنان في هذا المجال".

وشدد على ان بريطانيا "ستواصل دعم سيادة لبنان واستقراره من خلال البرامج الداعمة والسبل الدبلوماسيةط.

وخلص الى القول "في خضمّ الاضطراب المتزايد الذي تشهده المنطقة، أرحب بالتزام الحكومة اللبنانية الجديدة بشكل خاص سياسة النأي بالنفس وقرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها 1701 و1559".