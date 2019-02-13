السعودية ترفع حظر سفر مواطنيها الى لبنان

السعودية ترفع حظر سفر مواطنيها الى لبنانRead this story in English
أعلنت الممكلة العربية السعودية على لسان سفيرها في لبنان وليد البخاري رفع الحظر عن سفر المواطنين السعوديين الى لبنان.
وقال البخاري بعد لقائه والموفد السعودي نزار العلولا رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي "نظراً لإنتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر ونتيجة التطمينات التي سمعناها نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين الى لبنان".
وأضاف "قدمنا التهاني الى دولة الرئيس سعد الحريري وناقشنا جملة قرارات أهمها اللجنة المشتركة بين البلدين وارسال لجنة من الخبراء لقاء نظرائها في السعودية".
يشار الى أنه عام 2012 أي بعد الثورة السورية حذرت السعودية مواطنيها من السفر الى لبنان، وجددت تحذيرها مرارا. آخر التحذيرات كانت عام 2017 بعد اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالاته المفاجئة من الممكلة قبل أن يتراجع عنها.
But will they come and if they do will they bring their own food and bedding with them as in the past? Iran will soon offer free flights to Lebanon with room and board to counter....at the cost of the obliging and non partisan Lebanese government lol.
SOSeash love tunnel will be overused by the Saudis
Doodle should go into that business