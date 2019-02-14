نواب ووزراء يستخدمون وسائل نقل صديقة للبيئة

خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، سجل سباق بين النواب والوزراء عل اعتماد حلول بيئة في التنقلات، فبعد خطوة وزير البيئة فادي جريصاتي بوصوله إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء، مستخدماً سيارة صديقة للبيئة، فاجأ النائب عن حزب الطاشناق هاغوب ترزيان الموجودين أمام المجلس بوصوله إلى الجلسة الثانية لمناقشة البيان الوزاري مستخدماً دراجة هوائية.

ووضع ترزيان خوذة واقية على رأسه مطبّقاً القوانين وكل شروط السلامة العامة.

كذلك، وصلت النائب بولا يعقوبيان إلى مجلس النواب على متن دراجة نارية، وقيل إن خطوتها جاءت رسالة اعتراض على الإجراءات الأمنية في وسط بيروت بالتزامن مع مناقشة البيان الوزاري.

وكان عدد من النواب اعترضوا على الإجراءات الأمنية المشددة، وطالب بعضهم وزير الداخلية ريا الحسن بالتخفيف منها.