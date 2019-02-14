الموفد السعودي يواصل زيارته ويلتقي جنبلاط

يواصل الموفد السعودي في لبنان نزار العلولا لقاءاته في لبنان، والتقى اليوم الخميس رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو، رافقه السفير وليد البخاري.

وحضر اللقاء، الوزيرين وائل ابو فاعور واكرم شهيب والنائبين مروان حمادة وتيمور جنبلاط.

ولم يدل أي من المشاركين في تصاريح، فيما أبقى جنبلاط ضيفه على الغداء.

وكان العلولا الذي وصل لبنان منذ أيام التقى الرؤساء الثلاثة وأكد استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان.

وأحيت السعودية أمس الاربعاء منتدى الطائف بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ذكر أن السعودية قيادة وشعبا تقف دوما الى جنب لبنان، وجنبلاط وشخصيات سياسية عدة.

بدوره، قال البخاري ان" سعد الحريري يشكل امتدادا وحارسا لنهج حماية لبنان".

يشار الى أن السعودية أعلنت أمس على لسان سفيرها في لبنان وليد البخاري أنها رفعت الحظر عن سفر مواطنيها الى لبنان.