باسيل: مش مسموح التعرض لاي شهيد!

استنكر وزير الخارجية جبران باسيل التعرض "لاي شهيد من شهداء لبنان"، سواء كان "رئيس أو مسؤول أو مقاتل".

وغرد باسيل عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "بذكرى 14 شباط منتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء لبنان من رؤساء ومسؤولين ومقاتلين ومقاومين ومواطنين. كل واحد منهم شهيد الوطن لأن اذا بحياتو هو لحزب وجماعة وطايفة فبشهادتو هو لكل لبناني".

وأضاف "من هيك مش مسموح التعرض لأي شهيد لأن حقن علينا تكريمن او الصمت اذا ما كنا نتفق معن".

وتأتي تغريدة باسيل بالتزامن مع الذكرى الـ14 لاغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وبعد المشادة الكلامية التي حصلت في مجلس النواب بين النائبين نواف الموسوي ونديم الجميل حول رئيس الجمهورية الاسبق بشير الجميل.

وحصل الاشتباك بين الموسوي والجميل، أثناء تلاوة النائب سامي الجميّل كلمته، وقال فيها "انّ "حزب الله" يتحكّم باللعبة السياسية ويفرض خياراته"، فرد الموسوي قائلاً: "المقاومة تشرّف كل لبناني، وشرف ان يكون الرئيس ميشال عون وصل ببندقية المقاومة وليس بالدبابة الاسرائيلية".

فتدخل النائب نديم الجميّل قائلاً: "أنتم رششتم الارز على الدبابة الاسرائيلية.. فـ"ما بَقا حدا يهِتّنا" بالدبابة الاسرائيلية". فأكمل النائب سامي الجميّل كلمته بالقول: أنا رح إحفظ شغلِه وحده، إنك قلت انّ الرئيس عون وصل الى بعبدا بسلاح "حزب الله"... وعلى كل حال لا أظن انّ الرئيس عون ولا التيار الوطني الحر "بيرضوا بهالشّي".

وتَبعت ذلك مساء، وقفة تضامنية في الاشرفية نظّمها مناصرو حزب "الكتائب" وحزب "القوات اللبنانية" وفاعليات إستنكاراً للكلام الصادر عن الموسوي.

وألقى النائب نديم الجميّل كلمة قال فيها: "أحد نواب "حزب الله" تعدّى على رمز وهو بشير الجميّل، وحاول أن يخوّن القضية التي استشهد من أجلها".

اضاف: "السلاح وكلامهم في المجلس النيابي وتهويلهم لن يخيفنا... منعرف نحمل سلاح ومنعرف نواجه".