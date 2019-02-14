السفيرة الاميركية تزور ضريح الحريري: العدالة ستتحقق

زارت السفيرة الاميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد ضريح رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في ذكرى اغتياله الـ14.

ووضعت ريتشارد إكليلا من الزهر على ضريح الحريري، وقالت "واثقة من أن العدالة ستتحقق بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

ويحيي لبنان اليوم الخميس ذكرى اغتيال الحريري الذي اغتيل مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي، أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج. وكان من بين الضحايا العديد من حراسه وواحد من اصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد الاسبق باسل فليحان.

وبعد اغتياله وتحديدا عام 2006 اتفقت الحكومة والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي اتهمت أربعة عناصر من حزب الله بالتخطيط للجريمة وتنفيذها.

والعام الفائت دخلت المحكمة مراحلها النهائية في العمل.