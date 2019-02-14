الحريري في ذكرى 14 شباط: نحن حراس الطائف ولن نقبل بتسليم النازحين

في الذكرى الـ14 لاغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، لم يخف رئيس الحكومة سعد الحريري إيمانه بالحكم الرسمي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكنه حذر من استخدام الحكم آداة للفتنة في البلد، مشددا بنبرة واثقة على أنه من "حراس الطائف" وحماته، ومؤكدا أيضا أن لبنان لن يسلم النازحين السوريين رهائن الى النظام في بلدهم "تحت أي ظرف".

استهل الحريري كلمته التي ألقاها من البيال مساء الخميس بالتأكيد أن "سنة 2019 ستكون سنة العدالة المنتظرة لمعرفة الحقيقة"، وقال "الحقيقة لن تكون حقيقة اذا لم تصدر بشكل واضح ورسمي عن المحكمة الدولية، والحكم لن يكون طريقا للانتقام بل طريق للعدالة وعدم التغطية على الحقيقة".

وشدد على القول "شهادة رفيق الحريري وحدت اللبنانيين، لن نعط احدا فرصة ليجعلوا من الحكم على المتهمين اداة للفتنة في لبنان".

وسرد الحريري تفاصيل كثيرة عن حب والده للبنان، وعن عودته للنهوض بالبلد وإعماره، فلفت الى أن "رفيق الحريري الغى المتاريس بين الشرقية والغربية ليقول نحن اهل الوطن وما حدا اكبر من بلده".

وأضاف "نحن لم نتعاطى بالسلاح ولم تفتح مراكز تدريب عسكري بل فتحنا جامعات خرجت أفضل الطلاب".

وبدا الحريري حازما أكثر من أي وقت مضى في الحديث عن ورشة العمل التي ستنطلق بها حكومته "الى العمل"، جازما أنه سيقف بوجه كل من يعرقل عمله من أجل "المزايدات والتنظير في النزاهة"، معلنا انه يمد يديه الى جميع الافرقاء من أجل النهوض بالبلد.

وقال "أمامنا ورشة عمل كبيرة في الحكومة، قضينا سنوات نربط ازمات المنطقة ببلدنا ودفعنا الثمن واليوم نحن امام مفترق طرق إما الغرق بالخلافات وإما العمل"، مؤكدا أن "بين أيدينا برنامج محدد الاساس فيه الشفافية والاصلاحات، وليس الحرامية وقناصي الفرص".

وأضاف "زمن التنظير والمزايدات بالنزاهة والاخلاق لم يعد ينفع خصوصا على الجيل الجديد الذي يريد قوانين تحارب الهدر والفساد، ويريد عمل ودولة نظيفة وليس اشباه دول للطوائف والاحزاب".

ونفى رئيس الحكومة الكلام عن أن "الدولة ترهن نفسها بالديون"، معتبرا أنه "كلاما للتعطيل والعرقلة ولا علاقة له بالاقتصاد".

ودعا الحريري في هذا الاطار، جميع الافرقاء السياسيين الى التعاون، فقال "يجب ان نتعاون جميعنا واشدد على كلمة جميعنا لانقاذ البلد، لذا امد يدي للتعاون مع كل الاحزاب دون استثناء واعرف سلفا ان هناك قضايا خلافية لن تشطب من حياتنا".

وتطرق الى ثلاثة أمور يدور حولها تساؤلات وسجالات، في محاولة منه لازالة أي لبس حولها، فتوقف عند اتفاق الطائف، وموضوع النازحين السوريين و"تبعية" لبنان.

حول الطائف، أكد الحريري ان "الطائف الذي هو الدستور،والخروج عنه كان يتم خلال فترة الوصاية السورية على لبنان، اما اليوم فالكل يؤكد التزام بالطائف".

وقال بحزم "ليس سعد الحريري الذي يتنازل عن الطائف فنحن حراس اتفاق الطائف الامس واليوم وغدا".

وعن ملف النازحين، أوضح أن "مصلحة البلد هي بعودة السوريين الى سوريا بكرامتهم ووفق الشروط التي توفرها السلامة وبشكل طوعي وأشدد على كلمة طوعي، وانفتاحنا على المبادرة الروسية يصب بهذا التوجه".

عليه، لفت الى أن "النظام في سوريا يضع شروطا على عودة السوريين ويريد الانتقام منهم"، مؤكدا "لا نقبل تحت اي ظرف ان يكون البلد اداة لتسليم النازحين رهائن للنظام".

كذلك، اكد الحريري أن "لبنان ليس دولة تابعة لاي محور وليس ساحة لسباق التسلح لاي دولة"، مشددا على تطبيق لبنان لمبدأ النأي بالنفس.

وبعد إنهاء كلمته، توجه الحريري الى ضريح والده في وسط البلد.