الحريري في ذكرى 14 شباط: نحن حراس الطائف ولن نقبل بتسليم النازحين

الحريري في ذكرى 14 شباط: نحن حراس الطائف ولن نقبل بتسليم النازحينRead this story in English
في الذكرى الـ14 لاغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، لم يخف رئيس الحكومة سعد الحريري إيمانه بالحكم الرسمي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكنه حذر من استخدام الحكم آداة للفتنة في البلد، مشددا بنبرة واثقة على أنه من "حراس الطائف" وحماته، ومؤكدا أيضا أن لبنان لن يسلم النازحين السوريين رهائن الى النظام في بلدهم "تحت أي ظرف".
استهل الحريري كلمته التي ألقاها من البيال مساء الخميس بالتأكيد أن "سنة 2019 ستكون سنة العدالة المنتظرة لمعرفة الحقيقة"، وقال "الحقيقة لن تكون حقيقة اذا لم تصدر بشكل واضح ورسمي عن المحكمة الدولية، والحكم لن يكون طريقا للانتقام بل طريق للعدالة وعدم التغطية على الحقيقة".
وشدد على القول "شهادة رفيق الحريري وحدت اللبنانيين، لن نعط احدا فرصة ليجعلوا من الحكم على المتهمين اداة للفتنة في لبنان".
وسرد الحريري تفاصيل كثيرة عن حب والده للبنان، وعن عودته للنهوض بالبلد وإعماره، فلفت الى أن "رفيق الحريري الغى المتاريس بين الشرقية والغربية ليقول نحن اهل الوطن وما حدا اكبر من بلده".
وأضاف "نحن لم نتعاطى بالسلاح ولم تفتح مراكز تدريب عسكري بل فتحنا جامعات خرجت أفضل الطلاب".
وبدا الحريري حازما أكثر من أي وقت مضى في الحديث عن ورشة العمل التي ستنطلق بها حكومته "الى العمل"، جازما أنه سيقف بوجه كل من يعرقل عمله من أجل "المزايدات والتنظير في النزاهة"، معلنا انه يمد يديه الى جميع الافرقاء من أجل النهوض بالبلد.
وقال "أمامنا ورشة عمل كبيرة في الحكومة، قضينا سنوات نربط ازمات المنطقة ببلدنا ودفعنا الثمن واليوم نحن امام مفترق طرق إما الغرق بالخلافات وإما العمل"، مؤكدا أن "بين أيدينا برنامج محدد الاساس فيه الشفافية والاصلاحات، وليس الحرامية وقناصي الفرص".
وأضاف "زمن التنظير والمزايدات بالنزاهة والاخلاق لم يعد ينفع خصوصا على الجيل الجديد الذي يريد قوانين تحارب الهدر والفساد، ويريد عمل ودولة نظيفة وليس اشباه دول للطوائف والاحزاب".
ونفى رئيس الحكومة الكلام عن أن "الدولة ترهن نفسها بالديون"، معتبرا أنه "كلاما للتعطيل والعرقلة ولا علاقة له بالاقتصاد".
ودعا الحريري في هذا الاطار، جميع الافرقاء السياسيين الى التعاون، فقال "يجب ان نتعاون جميعنا واشدد على كلمة جميعنا لانقاذ البلد، لذا امد يدي للتعاون مع كل الاحزاب دون استثناء واعرف سلفا ان هناك قضايا خلافية لن تشطب من حياتنا".
وتطرق الى ثلاثة أمور يدور حولها تساؤلات وسجالات، في محاولة منه لازالة أي لبس حولها، فتوقف عند اتفاق الطائف، وموضوع النازحين السوريين و"تبعية" لبنان.
حول الطائف، أكد الحريري ان "الطائف الذي هو الدستور،والخروج عنه كان يتم خلال فترة الوصاية السورية على لبنان، اما اليوم فالكل يؤكد التزام بالطائف".
وقال بحزم "ليس سعد الحريري الذي يتنازل عن الطائف فنحن حراس اتفاق الطائف الامس واليوم وغدا".
وعن ملف النازحين، أوضح أن "مصلحة البلد هي بعودة السوريين الى سوريا بكرامتهم ووفق الشروط التي توفرها السلامة وبشكل طوعي وأشدد على كلمة طوعي، وانفتاحنا على المبادرة الروسية يصب بهذا التوجه".
عليه، لفت الى أن "النظام في سوريا يضع شروطا على عودة السوريين ويريد الانتقام منهم"، مؤكدا "لا نقبل تحت اي ظرف ان يكون البلد اداة لتسليم النازحين رهائن للنظام".
كذلك، اكد الحريري أن "لبنان ليس دولة تابعة لاي محور وليس ساحة لسباق التسلح لاي دولة"، مشددا على تطبيق لبنان لمبدأ النأي بالنفس.
وبعد إنهاء كلمته، توجه الحريري الى ضريح والده في وسط البلد.
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17:39 ,2019 شباط 14
الحريري: لبنان ليس دولة تابعة لاي محور وليس ساحة لسباق التسلح لاي دولة ولبنان دولة اكدت التزام النأي بالنفس ولها دستور
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17:38 ,2019 شباط 14
الحريري: النظام في سوريا يضع شروط على عودة السوريين ويريد الانتقام منهم لكن لا نقبل تحت اي ظرف ان يكون البلد اداة لتسليم النازحين رهائن للنظام
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17:37 ,2019 شباط 14
الحريري حول النازحين السوريين: مصلحة البلد ان يعود السوريين الى سوريا بكرامتهم ووفق الشروط التي توفرها السلامة وبشكل طوعي وانفتاحنا على المبادرة الروسية يصب بهذا التوجه ومطلوب من المجتمع الدولي خطوات اضافية
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17:36 ,2019 شباط 14
الحريري:أؤكد على 3 أمور،الاول اتفاق الطائف الذي هو الدستور وصيغة الوفاق الوطني الخروج عن الطائف كان يتم ايام الوصاية السورية اما اليوم فالكل يؤكد التزام الطائف وليس سعد الحريري الذي يتنازل عن الطائف فنحن حراس اتفاق الطائف الامس واليوم وغدا
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17:35 ,2019 شباط 14
الحريري: يجب ان نتعاون جميعنا واشدد على كلمة جميعنا لانقاذ البلد لذا امد يدي للتعاون مع كل الاحزاب دون استثناء واعرف سلفا ان هناك قضايا خلافية لن تشطب من حياتنا
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17:33 ,2019 شباط 14
الحريري: انا وبري وعون أخذنا قرارا بتحويل الحكومة الى ورشة عمل
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17:33 ,2019 شباط 14
الحريري: نتمنى صفر سجالات ومشاكل على طاولة مجلس الوزراء لان لا شيء يجب ان يتقدم على مصلحة البلد وانا هنا لا اقول أوقفوا النقاش حول برنامج عمل الحكومة فلا بلد بلا حوار ومعارصة ولكن من غير المقبول بعد سيدر الرجوع الى حكومة النكايات السياسية
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17:32 ,2019 شباط 14
الحريري لجمهور رفيق الحريري ومناصري المستقبل: أطلب الثقة بحكومتي منكم لانها ثقة عزيزة على قلبي سأنزل فيها الى مجلس النواب
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17:31 ,2019 شباط 14
الحريري: الحديث عن ان الدولة ترهن نفسها بالديون وهذا كلام للتعطيل والنق والعرقلة ولا علاقة له بالاقتصاد ولن اسكت امام اي محاولة لتعطيل العمل والحكومة
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17:30 ,2019 شباط 14
الحريري: المجتمع العربي والدولي وقف معنا والطابة في ملعبنا وعلينا الالتزام باصلاحات سيدر
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17:27 ,2019 شباط 14
الحريري: بين أيدينا برنامج محدد الاساس فيه الشفافية والاصلاحات وليس "الحرامية" وقناصي الفرص
-
17:27 ,2019 شباط 14
الحريري: زمن التنظير والمزايدات بالنزاهة والاخلاق لم يعد ينفع خصوصا على الجيل الجديد الذي يريد قوانين تحارب الهدر والفساد ويريد عمل ودولة نظيفة وليس اشباه دول للطوائف والاحزاب
-
17:26 ,2019 شباط 14
الحريري: أمامنا ورشة عمل كبيرة في الحكومة قضينا سنوات نربط ازمات المنطة ببلدنا ودفعنا الثمن واليوم نحن امام مفترق طرق إما الغرق بالخلافات او العمل
-
17:25 ,2019 شباط 14
الحريري: رفيق الحريري الغى المتاريس بين الشرقية والغربية ليقول نحن اهل الوطن وما حدا اكبر من بلده نحن لم نتعاطى بالسلاح ولم تفتح مراكز تدريب عسكري بل فتحنا جامعات خرجت أفضل الطلاب
-
17:20 ,2019 شباط 14
الحريري: شهادة رفيق الحريري وحدت اللبنانيين ولن نعط احدا فرصة ليجعلوا من الحكم على المتهمين اداة للفتنة في لبنان
-
17:19 ,2019 شباط 14
الحريري:2019 هي سنة العدالة المنتظرة لمعرفة الحقيقة كثر يقولون ان الحقيقة معروفة ولكن الحقيقة لن تكون حقيقة اذا لم تصدر بشكل واضح ورسمي عن المحكمة الدولية والحكم لن يكون طريق للانتقام بل طريق للعدالة وعدم التغطية على الحقيقة
-
17:18 ,2019 شباط 14
الحريري: نحيي الذكرى بعد 14 سنة على الاغتيال وانطلاق عمل المحكمة الدولية مشروع رفيق الحريري للاعمار والاستقرار موجود على لسان كل لبناني وبعد كم شهر تنعقد جلسة الحكم باغتيال رفيق الحريري
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17:18 ,2019 شباط 14
الحريري: من منكم لا يقول رزقالله على زمن رفيق الحريري ورزقالله على بيروت عندما كانت تغلي سياح وحركة ورزق الله على جملة الشغل ماشي والبلد ماشي
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17:17 ,2019 شباط 14
رئيس الحكومة سعد الحريري: أرحب بكل الاصدقاء والحلفاء والرؤساء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة وأخص موفد خادم الحرمين الشريفين الاخ نزار العلولا الذي يحضر ذكرى رفيق الحريري حبيب لبنان والمملكة
Keep using the name of Rafik Hariri for your own personal gain. Nobody buys your rhetoric anymore. You should be ashamed of yourself.
The occasion is about your slain father and not your philosophy about how to run the government. Exploiting his name to advance your repeated failed agenda is cheap and shameful.
Mr. Saado Hariri has earned my utmost respect and captured my wildest imagination for reasons unknown to me.
The prime minister should use blablablablablabla's deep and wide luv tunnel as a workshop to raise more revenue for Lebanon especially on Valentine's Day. There are millions of lonely and hungry men who would enjoy exploring such an iconic luv tunnel.
06 February 2019 Nasrallah: Should a war be waged against Iran, it will certainly not be left alone in it.
http://www.naharnet.com/stories/en/256231-nasrallah-iran-can-give-army-air-defense-solve-electricity-problem
11 minutes ago Hariri: Lebanon does not belong to any axis and is not an arena for the race to arms. Lebanon is a state that has a constitution and it has stressed its commitment to the policy of dissociation.
http://www.naharnet.com/stories/en/256557-pm-saad-hariri-at-rally-commemorating-slain-ex-pm-rafik-hariri