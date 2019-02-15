مشادة كلامية بين الحريري وجميل السيد: إحترم نفسك!

شهدت الجلسة الاخيرة من مناقشة البيان الوازري للحكومة الجديدة، مشادة كلامية بين النائب جميل السيد ورئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك خبعد إلقاء النائب سامي فتفت كلمته التي تطرق فيها الى "أيام الاعتقالات وتركيب المفات عام 1992".

وقال فتفت "شباب لبنان يطلبون استعادة الثقة بالدولة وهذه الثقة لا تعود الا في ظل شعور كل مواطن بانه يتساوى مع الآخر، وهذا لن يحصل اذا كانت الدولة لا تملك حصرية السلاح ومن هنا ندعو للاسراع بالبحث في الاستراتيجية الدفاعية لتعود ثقة الناس بالدولة".

وطلب من الحكومة أن "يكون لها سياسة شبابية كما ندعوها لاعادة الثقة بالمدارس الرسمية واعطاء الاهمية للتعليم التقني".

وأضاف "اللواء عثمان بالنسبة لنا أنظف موظفي الدولة".

وتطرق فتفت الى ايام الاعتقالات عام 1992 وتركيب الملفات، وعندما انتهى من كلمته طلب النائب جميل السيد الكلام بالنظام فاعترض على كلام فتفت واصفا اياه ب"الصوص"، فاعترض "تيار المستقبل" على هذه العبارة وحصل هرج ومرج داخل القاعة وطلب الرئيس بري شطب العبارة من المحضر قائلا: "رجاء عدم استعمال مثل هذه العبارات".

ثم قال السيد "نحن كنا رؤساء اجهزة امنية في هذه الدولة، ولم آت على سيرة الرئيس الحريري بالسوء، وقلت اننا تجاوزنا ما جرى من تزوير، وقلت لو ان اهل الدولة يأخذون العبرة، ربما يفكروا بالناس، لا احد سيدرك مستوى الرئيس رفيق الحريري بالسلطة، وقلت بعدم الاساءة للميت واخذ العبرة من الموت. جلسنا 4 سنوات بكنف الاعتقال".

وتطرق السيد الى موضوع محمد زهير الصديق والمحكمة الدولية، فقال له الرئيس بري: "لقد تجاوزت الوقت".

ومن ثم حصلت مشادة بين السيد ونواب تيار المستقبل بغالبيتهم ورد عليه الرئيس الحريري بالقول "احترم نفسك"، فرد السيد عليه بالعبارة نفسها.

وأضاف الحريري "المشكلة دولة الرئيس أن هناك شخصا لا يريد احترام شهداء الاخرين وإنتم تسمحون له بالكلام".