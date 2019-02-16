وزير السياحة: سنتخذ كل الاجراءات لمنع استغلال السائح الخليجي

بعد إعلان السعودية قرارها برفع تحذير منع مواطنيها من السفر الى لبنان التي كانت قد عممته عام 2010 لاسباب أمنية، أكدت وزارة السياحة القيام بكل الترتيبات والخطوات من أجل تشجيع السائح السعودي على العودة إلى لبنان، ومنع استغلاله ماديا.

وقال وزير السياحة أفيديس كيدانيان لصحيفة "الشرق الاوسط" السبت إن "لبنان ليس بحاجة للترويج لدى السائح السعودي، والخليجي عموماً، فهو أكثر من يعرف المناطق اللبنانية. لذلك فإن العمل يتركز اليوم على وضع حد لكل ما كان يزعج السياح الخليجيين، خصوصاً لجهة قيام بعض المؤسسات السياحية باستغلالهم من خلال رفع فواتيرهم".

وشدد كيدانيان على أنه "تم اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لوقف هذا الاستغلال، وقد قمنا منذ عام 2017 بتخصيص خط ساخن للسياح للإبلاغ عن أي خلل".

ورجح أن يكون للقرار السعودي الأخير "وقع إيجابي جداً على القطاع السياحي، وعلى الاقتصاد اللبناني ككل، خصوصاً أن السائح الخليجي بشكل عام، والسعودي بشكل خاص، يشكل العمود الفقري للسياحة اللبنانية".

وتحدث وزير السياحة، عن "فورة كبيرة" مرتقبة، خصوصاً أن بوادر القرار السعودي كانت قد بدأت مع نمو لافت بأعداد السياح السعوديين تم تسجيله خلال فترة الأعياد نهاية العام الماضي.

وأضاف "الانعكاسات الإيجابية لعودة السياحة في لبنان إلى سابق عهدها لا تنحصر بقطاعي الفنادق أو المطاعم، إنما تطال كل القطاعات، مما سيعطي دفعة للدورة الاقتصادية، علماً بأن دخل الدولة من السياحة في عام 2010 بلغ نحو 8 مليارات دولار أميركي، ونتوقع أن نحقق أفضل من هذا الرقم في السنوات المقبلة مع المستجدات الأخيرة، خصوصاً تشكيل الحكومة، وقرار المملكة رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان".