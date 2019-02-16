أحد قياديي "داعش" في قبضة مخابرات الجيش في الهرمل

أحد قياديي "داعش" في قبضة مخابرات الجيش في الهرملRead this story in English
أوقفت مخابرات الجيش السبت في الهرمل أحد قياديي تنظيم "داعش" المتطرف.
وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة المشرفة- الهرمل، السوري محمد خالد الحاج أحد قياديي "تنظيم داعش الإرهابي" قادما من منطقة دير الزور السورية".
وبعد متابعة التحقيقات معه، تمكنت المديرية في محلة الشواغير- الهرمل، من توقيف الأمير الشرعي للتنظيم الإرهابي المذكور السوري أحمد منصور الخلف، اضافة إلى 4 أشخاص من التابعية السورية لدخولهم إلى الأراضي اللبناني بطريقة غير شرعية.
وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص".
wow, our army got the prince, what about the princess and little princes? will they prepare an AC bus and send them on a holiday tour somewhere of Bashar's chosing again?
They have trespassed into Lebanon through an illegal crossing a few days ago coming from Syria’s Deir Ezzour, they said.
came to do some shopping for Valentine's.