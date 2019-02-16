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أحد قياديي "داعش" في قبضة مخابرات الجيش في الهرمل

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من Naharnet Newsdesk 12:36 ,2019 شباط 16
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أوقفت مخابرات الجيش السبت في الهرمل أحد قياديي تنظيم "داعش" المتطرف.

وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة المشرفة- الهرمل، السوري محمد خالد الحاج أحد قياديي "تنظيم داعش الإرهابي" قادما من منطقة دير الزور السورية".

وبعد متابعة التحقيقات معه، تمكنت المديرية في محلة الشواغير- الهرمل، من توقيف الأمير الشرعي للتنظيم الإرهابي المذكور السوري أحمد منصور الخلف، اضافة إلى 4 أشخاص من التابعية السورية لدخولهم إلى الأراضي اللبناني بطريقة غير شرعية.

وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص".

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 4
Thumb s.o.s 14:20 ,2019 شباط 16

wow, our army got the prince, what about the princess and little princes? will they prepare an AC bus and send them on a holiday tour somewhere of Bashar's chosing again?

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Thumb Mrknowitall 14:47 ,2019 شباط 16

He's the emir of Hermel like I am the emperor of Neptune.

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Thumb Mystic 14:54 ,2019 شباط 16

Good work

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Thumb galaxy 16:47 ,2019 شباط 16

They have trespassed into Lebanon through an illegal crossing a few days ago coming from Syria’s Deir Ezzour, they said.

came to do some shopping for Valentine's.

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