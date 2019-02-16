أحد قياديي "داعش" في قبضة مخابرات الجيش في الهرمل

أوقفت مخابرات الجيش السبت في الهرمل أحد قياديي تنظيم "داعش" المتطرف.

وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة المشرفة- الهرمل، السوري محمد خالد الحاج أحد قياديي "تنظيم داعش الإرهابي" قادما من منطقة دير الزور السورية".

وبعد متابعة التحقيقات معه، تمكنت المديرية في محلة الشواغير- الهرمل، من توقيف الأمير الشرعي للتنظيم الإرهابي المذكور السوري أحمد منصور الخلف، اضافة إلى 4 أشخاص من التابعية السورية لدخولهم إلى الأراضي اللبناني بطريقة غير شرعية.

وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص".