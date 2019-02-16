معاودة الحوار بين موسكو ولندن بعد انقطاع دام 11 شهراً

التقى مسؤولون في الحكومتين البريطانية والروسية في ألمانيا، في مؤشر على استئناف رسمي للحوار على أعلى مستوى بين لندن وموسكو بعد تجميد علاقاتهما الدبلوماسية في اذار 2018 اثر قضية سكريبال.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان وزير الدولة للشؤون الاوروبية آلان دنكن ونائب وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف أجريا محادثات على هامش مؤتمر ميونيخ للامن.

وأكدت الوزارة أن هذا هو اول اجتماع ثنائي على مستوى حكومي منذ 11 شهرا.

وخلال المحادثات، اكد دنكن ان الخلافات بين الدولتين مازالت "عميقة" وطالب روسيا بـ"اختيار طريق مختلف" والعمل "كشريك مسؤول"، وفقا لما ذكرته الوزارة.